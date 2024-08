Lindsey Horan, capitaine des Etats-Unis (Photo by Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Lindsey Horan sera la seule joueuse de l'OL en demi-finales des Jeux olympiques. Le Canada de Vanessa Gilles a lui aussi été sorti.

Elles étaient huit sur la ligne de départ, il n'en reste désormais plus qu'une. Samedi avaient lieu les quarts de finale des Jeux olympiques de football. Avant le début de la phase à élimination directe, Ellie Carpenter avait déjà été éliminée avec l'Australie. Les sept autres Fenottes étaient encore en lice, mais ce tour fut décidément bien compliqué pour les joueuses de l'OL.

La France, avec Wendie Renard, Selma Bacha, Eugénie Le Sommer, Kadidiatou Diani et Vicki Becho (réserviste) s'est inclinée 1 à 0 dans un scénario extrêmement cruel mais malheureusement déjà trop connu. Ce n'est pas passé non plus pour le Canada, dominé aux tirs au but par l'Allemagne (0-0, 2-4 tab).

États-Unis - Allemagne en demi-finales

Vanessa Gilles était bien évidemment titulaire, mais si elle avait été décisive contre les Françaises (1-2) et la Colombie (0-1), marquant par deux fois, la défenseure n'a cette fois-ci rien pu faire pour empêcher l'élimination de son pays. Pourtant, les Canadiennes s'étaient remises des six points de pénalité infligés pour une tricherie du staff. En remportant leurs trois rencontres de la phase de poules, elles semblaient avoir surmonté cette épreuve. Mais les échecs d'Ashley Lawrence et d'Adriana Leon ont été trop préjudiciables dans cette séance.

En revanche, les États-Unis de Lindsey Horan, la capitaine, ont franchi l'obstacle, mais avec souffrance. Contrariées par le Japon, la milieu de terrain et ses coéquipières ont pu compter sur une réalisation de Trinity Rodman au cours de la prolongation pour se qualifier (1-0). Les Américaines défieront l'Allemagne mardi pour une place en finale. L'autre demi-finale opposera l'Espagne, difficilement victorieuse de la Colombie, là aussi aux tirs au but (2-2, 4-2 tab), au Brésil.