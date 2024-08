Union Berlin - OL (0-4) : Sage a ouvert son banc

Contrairement aux deux derniers matchs amicaux, Pierre Sage a utilisé l'ensemble de ses joueurs de champ samedi contre l'Union Berlin (0-4).

Après deux rencontres à donner un maximum de temps de jeu à son 11 sans procéder à beaucoup de changements, Pierre Sage a plus largement ouvert son banc samedi lors des cinq matchs amicaux face à l'Union Berlin (4-0). L'entraîneur avait effectué cinq rotations contre St. Pauli (1-0) et seulement quatre face au Torino (0-0). Mais en Allemagne, 18 joueurs de champ ont foulé la pelouse.

Parmi les titulaires, nous avions déjà Orel Mangala et Georges Mikautadze, qui ont chacun pu jouer 45 minutes. De retour à l'entraînement depuis une semaine, les deux hommes n'avaient pas plus dans les jambes. A la pause, sont donc entrés Corentin Tolisso et Gift Orban, tous les deux décisifs. L'attaquant notamment a inscrit un doublé et eu un rôle clé sur l'ouverture du score. Le milieu de terrain a lui donné une passe décisive à Saïd Benrahma. Alors qu'il s'était plaint de l'apport des entrants contre Sankt Pauli, l'entraîneur a cette fois-ci dû apprécier.

Perri, Mata et Caqueret ont eu le droit à 90 minutes

L'ampleur du score a peut-être aussi joué sur les choix du staff de lancer ensuite l'ensemble du groupe convoqué, sauf les gardiens (Anthony Lopes et Justin Bengui). Les jeunes Saël Kumbedi et Mahamadou Diawara ont disputé 25 minutes. Adryelson et Mama Baldé (lui aussi passeur) ont animé le dernier quart d'heure, tandis qu'Enzo Molebé et Mamadou Sarr ont eu le droit à dix minutes.

Finalement, seuls Lucas Perri, Clinton Mata et Maxence Caqueret ont joué l'intégralité de la partie. Sur le plan physique, les Lyonnais semblent en tout cas prêts à se mesurer à Arsenal dans une semaine (le 11 août), puis à retrouver la Ligue 1 à Rennes le 18. Une bonne chose après un mois de travail, même si Mangala et Mikautadze auront encore besoin de temps pour travailler le foncier, tout comme Nicolas Tagliafico, de retour lundi. Le stage à Divonne-les-Bains servira à cela. Il faudra aussi voir comment récupèrent les deux ailiers forfaits samedi, Ernest Nuamah et Malick Fofana.