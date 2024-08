Union Berlin - OL : Nuamah et Fofana sont forfaits

Plusieurs changements dans le groupe lyonnais pour affronter l'Union Berlin ce samedi (17 heures). Les deux ailiers Ernest Nuamah et Malick Fofana sont absents.

A l'approche de la dernière ligne droite avant le retour de la Ligue 1, Pierre Sage effectue des changements dans son groupe. Dans 15 jours, l'OL défiera Rennes, mais avant de penser à cette première journée, il faut d'abord négocier le déplacement sur le terrain de l'Union Berlin. Ce samedi à 17 heures, l'Olympique affrontera le pensionnaire de Bundesliga pour son cinquième match amical. Une affiche à laquelle ne participeront pas Ernest Nuamah et Malick Fofana.

Les deux ailiers sont diminués, le Ghanéen notamment n'ayant pas joué depuis la première confrontation de la préparation face à Chassieu-Décines (7-0) lorsqu'il était sorti, touché à la cheville. Revenu dans l'effectif pour le duel contre le Torino mercredi (0-0), il était resté sur le banc. En revanche, son compère Belge avait lui disputé 90 minutes lors de cette précédente sortie.

Retour des vice-champions d'Europe U19

Sans leurs deux dynamiteurs offensifs, il faudra que les Rhodaniens trouvent d'autres solutions, alors que c'est ce sur quoi ils doivent travailler lors des deux semaines qui lui restent. Cela permet au moins à Enzo Molebé de rester dans le groupe, alors que Romain Perret et Chaïm El Djebali retournent avec la réserve. Ajoutons les retours des récents vice-champions d'Europe U19, Justin Bengui, Mamadou Sarr et Saël Kumbedi, et nous obtenons un contingent de 21 noms pour ce voyage en Allemagne. Yvann Konan redescend lui aussi avec la présence de Bengui derrière Lucas Perri et Anthony Lopes.

Manquent donc seulement à l'appel, outre Nuamah et Fofana, Nicolas Tagliafico, encore en vacances, ainsi que les membres de l'équipe de France olympique, Johann Lepenant, Rayan Cherki et Alexandre Lacazette. Rappelons les trois blessés du côté des Berlinois, Jérôme Roussillon, Kevin Volland et Alexander Schwolow.

Le groupe de l’OL contre l'Union Berlin : Bengui, Lopes, Perri - Abner, Adryelson, Caleta-Car, Mata, Niakhaté, Kumbedi, M. Sarr - Caqueret, Diawara, Maitland-Niles, Mangala, Matic, Tolisso - Baldé, Benrahma, Mikautadze, Molebé, Orban