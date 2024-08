Union Berlin - OL : les Lyonnais doivent passer la seconde

A 15 jours du top départ de la Ligue 1, l'OL passera un nouveau test ce samedi face à l'Union Berlin (17 heures). Objectif, passer la vitesse supérieure, surtout offensivement.

L'heure n'est pas à l'inquiétude, notamment lorsque les deux principaux éléments offensifs (Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette) n'ont disputé en tout et pour tout que 15 minutes dans cette préparation. Toutefois, trois jours après une prestation sérieuse mais sans folie et sans génie contre le Torino à Bourgoin (0-0), l'OL doit nous apporter de la matière sur le plan de l'attaque. Le stade d'Alten Försterei, dans la capitale allemande, semble parfait pour cela. Après un club italien, il se frotte ce samedi (17 heures) à un pensionnaire de Bundesliga, l'Union Berlin, qui a difficilement arraché son maintien la saison dernière.

Durant ce premier rendez-vous de l'histoire entre les deux équipes, Pierre Sage attend de voir "encore plus de vitesse" et de constance pour établir "un fond de jeu intéressant." Car c'est en partie ce qu'il manque dernièrement aux Rhodaniens, contrairement à ce qu'on voyait à la fin du précédent exercice. Bien sûr, la pré-saison se fait sentir dans les jambes, les bienfaits étant pour un peu plus tard, mais à seulement deux semaines du déplacement à Rennes pour le retour de la Ligue 1 (dimanche 18 août), il serait de bon ton de montrer une montée en régime.

Sage a clairement resserré la rotation

"Notre saison est lancée, notre match à Berlin samedi sera appréhendé de la même manière", disait d'ailleurs le coach de l'Olympique lyonnais mercredi, une manière aussi de dire qu'il ne faudra pas attendre la visite en Bretagne pour se mettre dedans. On l'a d'ailleurs remarqué dans ses choix, avec plusieurs joueurs à 90 minutes de temps de jeu (sept), sachant que les entrants (Mata, Adryelson, Mangala et Mikautadze) devraient être des membres importants du groupe et jouer régulièrement.

A 180 minutes d'entamer un exercice 2024-2025 qui doit enfin être celui du retour à un OL compétitif et régulier, Sage veut voir une progression "dans notre jeu collectif pour être performant et arriver à Rennes avec le maximum de convictions." Rassuré certainement par l'aspect défensif, il doit en revanche se poser plus de questions de l'autre côté du terrain. Ses protégés n'ont en effet pas marqué depuis deux rencontres désormais, et se montrent globalement peu dangereux pour leur adversaire.

L'OL, une équipe "plus à l’aise quand elle attaque", vraiment ?

Afin de déstabiliser plus que cela le bloc adverse, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont besoin d'évoluer à un rythme plus élevé, comme l'a confié l'entraîneur à Pierre-Rajon, or, ce n'était pas le cas en première période face aux Turinois. "On a bizarrement été capable de l’élever dans la deuxième mi-temps avec cette volonté d’attaquer", a tout de même souligné Sage, sans que cela ne se constate au tableau d'affichage. Pourtant, il était revenu à un schéma connu de tous, le 4-1-4-1, ou 4-3-3, après avoir expérimenté d'autres animations, notamment à deux devant, plutôt dans l'été.

Dans l'entrejeu, on sait que le trio Matić - Tolisso - Caqueret n'est pas reconnu pour la vitesse qu'il peut insuffler, la solution étant peut-être là. Mais il serait trop facile de pointer du doigt seulement le milieu de terrain, d'autant plus que "le travail offensif et de l’efficacité est souvent celui qui arrive en dernier parce qu’il demande le plus d’intensité", rappelait le technicien jurassien. On peut donc espérer voir des progrès ce 3 août face aux partenaires de Lucas Tousart, le 11 lui devrait être le même. Avant une dernière sortie qui s'annonce difficile à l'Emirates Stadium pour défier Arsenal (11 août), l'Olympique lyonnais serait bien inspiré d'apporter quelques éléments de réponses positifs et ainsi démontrer qu'il est bien une équipe "plus à l’aise quand elle attaque" pour donner raison à Pierre Sage.