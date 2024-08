OL - Mercato : Gift Orban, une préparation peu concluante

Gift Orban (OL) contre Metz (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

Arrivé l’hiver dernier pour 12 millions d’euros en provenance de La Gantoise, Gift Orban ne donne pas vraiment satisfaction à l'OL. Son match face au Torino confirme ses difficultés à s’adapter au jeu de Pierre Sage.

Mercredi 31 juillet dernier, l’OL et le Torino se sont quittés sur un triste 0-0. Titularisé à la pointe de l’attaque, Gift Orban n’a pas su donner satisfaction, comme durant ces six derniers mois. Il n’a à aucun moment été dangereux sur les attaques, toujours mal placé. Cela a également été terrible dans le jeu avec une touche technique qui n’est pas à la hauteur de ce que l’on attend d’un attaquant moderne. Bénéficiant de l’absence d’Alexandre Lacazette parti aux JO, l’ex joueur de La Gantoise n’en profite pas vraiment pour montrer ses qualités. De plus, avec le recrutement de Georges Mikautadze, l’OL semble vouloir le pousser vers la sortie.

Un départ dès cet été ?

C’est ce qui semble être la tendance ces dernières semaines. Gift Orban est encore un jeune attaquant (22 ans) qui doit jouer pour progresser. C’est ce sens qu’un départ semble évident pour l’attaquant qui voit Lacazette, Mikautadze et même éventuellement Mama Baldé lui prendre sa place. Différentes destinations ont été évoquées ces derniers temps concernant un départ. Brest était sur l’attaquant mais a récemment enregistré l’arrivée de Ludovic Ajorque au même poste. Nantes était également intéressé mais ne semble pas vraiment emballé.

Des qualités de prise de profondeur qui pourraient être exploitées en Bundesliga ou avec un retour en Belgique ? En tout cas, ce qui semble sûr est que le Nigérian ne sera pas le premier choix. Ni le deuxième dans la rotation de Pierre Sage, avec l’arrivée de Mikautadze au poste de numéro neuf.