Battu par Sankt Pauli (0-1) mercredi, l’OL a fini son stage en Autriche sur une mauvaise note. Toutefois, malgré certaines imperfections, Mama Baldé assure que ce périple autrichien a permis d’avancer dans le plan de jeu voulu par Pierre Sage.

Ce jeudi, les joueurs de l’OL seront de retour à Décines après dix jours de stage en Autriche. Si retrouver les proches fera un bien fou après une si longue coupure, les Lyonnais auraient certainement aimé rentrer dans la capitale des Gaules sur une autre note. Mercredi soir, la formation rhodanienne a subi sa première défaite de la préparation face au Sankt Pauli FC (0-1) suite à un but dans les derniers instants de la partie. Plus que la défaite survenue sur une frappe lointaine en pleine lucarne, c’est avant tout la prestation générale qui a donné quelques maux de tête.

À l’issue de la rencontre, Pierre Sage ne se voulait pas alarmiste. Une ligne suivie par ses joueurs, à commencer par Mama Baldé. Aligné pendant une heure comme piston droit dans le 3-5-2 de l’OL, le Bissau-Guinéen n’a pas démérité, mais n’a pas forcément apporté le danger offensivement. Pourtant, son coach lui "avait demandé de prendre la profondeur, ce que j’ai essayé de faire." Ce fut timide, à l’image des intentions lyonnaises, mais Baldé ne s’alarme pas.

Des sources de satisfaction malgré tout

Avec un troisième système en trois matchs amicaux, Pierre Sage continue d’innover et "dans un match de préparation, on essaye de mettre des choses en place. Forcément, on va avoir des failles, mais on travaille toujours pour être au niveau", a assuré l’ancien Troyen sur la chaîne du club. L’heure n’est pas à tirer sur la sonnette d’alarme après seulement trois semaines de préparation. Entre un stage durant lequel les organismes ont été mis à rude épreuve et des jongles entre différents systèmes tactiques, l’adaptation des joueurs se fait quotidiennement. Cependant, dans le staff de l’OL, on y trouve des motifs de satisfaction comme la capacité à presser, même si ce n’est pour le moment que pendant 45 minutes.