JO 2024 : Diarra (OL) titulaire, le Mali tenu en échec par Israël (1-1)

Lassine Diarra, gardien de l’OL et du Mali

Pour son entrée en lice dans le tournoi olympique, l’équipe du Mali a fait match nul (1-1) mercredi, face à celle d’Israël. Le gardien de l’Olympique lyonnais, Lassine Diarra, a joué l’intégralité du match.

Seul joueur étranger de l’OL à participer aux Jeux olympiques masculins, Lassine Diarra a entamé la compétition avec le Mali ce 24 juillet. Opposés à Israël, les Maliens sont repartis du Parc des Princes avec un petit point (1-1). En effet, les Aigles ont encaissé le premier but à la suite d’un contre son camp de Hamidou Diallo (SC Farense) à la 56e minute. Les hommes de Badra Alou Diallo n’ont pas tardé à réagir puisque Cheickna Doumbia (Shabab Al-Ahli) a égalisé pour les siens sept minutes plus tard. La rencontre s’est donc terminée sur le score nul de 1-1, un résultat que les Africains pourront regretter, eux qui ont largement dominé leurs adversaires durant les 90 minutes.

Prochain rendez-vous contre le Japon

À noter que ce duel Mali - Israël était placé sous haute surveillance par les autorités. Néanmoins, les débordements ont globalement été évités, et la rencontre a pu se dérouler dans de bonnes conditions. Dans l’autre match de la poule D, les Japonais se sont facilement imposés 5-0 face aux Paraguayens. Favori du groupe, le Japon défiera le Mali ce samedi 27 juillet, à 21 heures. L’opposition aura lieu à Bordeaux et se déroulera à 21 heures. Lassine Diarra pourrait être de nouveau aligné par son sélectionneur et devrait être mis davantage en difficulté face aux Nippons, qui pratiquent un jeu plutôt offensif.