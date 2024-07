Lassine Diarra (OL) fera lui aussi les Jeux avec le Mali

Gardien de la réserve de l’OL, Lassine Diarra rejoint Alexandre Lacazette et Rayan Cherki. Il disputera les Jeux olympiques avec les U23 du Mali.

Il n’y aura pas seulement Alexandre Lacazette et Rayan Cherki pour porter les couleurs de l’OL lors des Jeux olympiques de Paris. Un troisième représentant lyonnais s’est glissé dans le tournoi olympique à venir. Ce lundi, le Mali a également dévoilé sa liste de joueurs retenus pour les JO 2024 et Lassine Diarra fait partie des 18 noms couchés par le sélectionneur Badra Alou Diallo. Les Maliens appartiennent au groupe D avec le Japon, le Paraguay et l’Israël. Le portier lyonnais et sa sélection débuteront le tournoi olympique le 24 juillet contre la dernière nation citée, le tout au Parc des Princes.

Une apparition dans le groupe pro de l'OL

Cette convocation pour les Jeux olympiques est la cerise sur le gâteau pour Lassine Diarra. En effet, le gardien a pu participer à des séances d’entraînement avec le groupe pro de l’OL et a même fait une apparition lors d’un match par Pierre Sage. Avec la blessure de Justin Bengui et l’absence de Matéo Pereira, Diarra avait été convoqué aux côtés d’Anthony Lopes et Lucas Perri pour la réception de Reims fin mars. Du côté de la National 3, le portier malien, qui s'était engagé avec l'OL en novembre 2023, a disputé huit matchs avec la réserve de Gueïda Fofana.