Le Borussia Dortmund pourrait bien faire passer sa visite médicale à Rayan Cherki dans les prochains jours. Actuellement, le joueur de l’Olympique lyonnais est avec le groupe de la France olympique.

À un an de la fin de son contrat, Rayan Cherki devrait quitter l’OL cet été. D’abord annoncé proche du Paris Saint-Germain, c’est le projet du BVB qui l’aurait le plus convaincu. Selon le média allemand BILD, le milieu offensif pourrait même passer sa visite médicale à Dortmund dans la semaine. En effet, le dernier finaliste de la Ligue des champions souhaiterait finaliser les transferts de Serhou Guirassy et Waldemar Anton en provenance du VfB Stuttgart, ainsi que de Pascal Gross (Brighton) et du Lyonnais, dans les prochains jours. Les dirigeants dortmundois aimeraient ainsi boucler les quatre tests médicaux d'ici à ce dimanche.

Sahin apprécierait le joueur

S’il venait à rejoindre le Borussia Dortmund, Rayan Cherki se retrouverait sous les ordres de Nuri Sahin. Le nouvel entraîneur aurait en effet validé la piste menant à l’international U23 français. D’ailleurs, l'homme de 20 ans a ce lundi, officiellement été retenu dans la liste finale de l’équipe de France pour les Jeux olympiques. Un départ à Dortmund pourrait-il remettre en cause cette présence ? Lors du premier match de préparation aux JO, Rayan Cherki a inscrit un but pour accentuer la victoire des siens 4-1. La rencontre s’est déroulée jeudi dernier, face au Paraguay. Alexandre Lacazette était d’ailleurs le capitaine choisi par Thierry Henry. Ainsi, le feuilleton du Gone pourrait bien prendre fin d'ici à quelques jours. À noter que le prix évoqué pour le transfert du prospect lyonnais, devrait avoisiner les 15 millions d’euros.