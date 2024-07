Alexandre Lacazette en préparation des JO 2024 avec la France (Photo by Emmanuel Dunand / AFP)

Vainqueur du Paraguay (4-1), l’équipe de France olympique a parfaitement entamé sa préparation des Jeux 2024. Même s’il n’a pas marqué, Alexandre Lacazette a séduit Thierry Henry.

Après deux jours de pause, les joueurs de l’équipe de France olympique se retrouvent ce dimanche pour entamer une nouvelle semaine de préparation en vue des JO 2024. Après Clairefontaine et Bayonne, ils ont rendez-vous à Toulon pour se rapprocher encore un peu plus de leur entrée en lice à Marseille pour les Jeux olympiques. Avant ça, deux matchs amicaux sont au programme pour Alexandre Lacazette et ses coéquipiers.

Ce sera l’occasion de parfaire encore un peu plus les automatismes après une entrée en matière réussie contre le Paraguay jeudi (4-1). Ce match à Bayonne était le premier pour le capitaine de l’OL, après sept ans d’absence sous le maillot bleu. S’il n’a pas marqué, Lacazette a été essentiel dans le jeu offensif de son équipe. "Il parle, il met son pied, il part presser, il récupère un ballon, il a pris la profondeur, il aurait pu marquer. Un rôle de capitaine, de leader", a énuméré Thierry Henry.

"Il aurait dû tirer le penalty"

Brassard autour du bras, Alexandre Lacazette a reçu une ovation de la part du public bayonnais au moment de sa sortie. Une bouffée d’oxygène après toutes ces années à rester en marge de la sélection. Si Rayan Cherki a été le seul Lyonnais à trouver le chemin du but, son compère aurait très bien pu en faire de même. Seulement, il l’a joué grand seigneur, comme l’a confié son sélectionneur. "Il doit tirer le penalty et il le laisse à Jean-Philippe Mateta pour le doublé." Si à Lyon, on peut regretter son absence pour le début de saison, Alexandre Lacazette se fond parfaitement dans le groupe français. De bon augure avant les Jeux.