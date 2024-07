Un écran géant à Gerland pour France - Espagne mardi

Kylian Mbappé avec la France à l’Euro 2024 (Photo by Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Avec la qualification de l’équipe de France en demi-finale de l’Euro, Grégory Doucet a choisi de faire une entorse. Le maire de Lyon a annoncé la retransmission du match contre l’Espagne sur écran géant au Palais des sports de Gerland.

Il n’y avait pas eu de fan-zone pour la finale de la Coupe de France et il n’y en avait pas plus eu en ce mois d’Euro 2024. Pour des raisons de sécurité, la Ville de Lyon avait choisi de ne pas installer d’écran géant sur la place Bellecour afin de permettre aux supporters de l’OL ou des Bleus de suivre les rencontres décisives. Finalement, la présence des hommes de Didier Deschamps en demi-finale de l’Euro a poussé la mairie à faire quelque peu machine arrière. Samedi, Grégory Doucet a informé de la retransmission du match entre les Bleus et l’Espagne du côté du Palais des Sports de Gerland.

Inscription gratuite pour assister à l'évènement

L’événement de mardi sera gratuit et l’enceinte ouvrira ses portes dès 17h pour se mettre dans l’ambiance. Le maire de Lyon avance que 10 000 supporters pourront assister à cette retransmission, mais il faudra avant ça s’inscrire en cliquant sur ce lien pour pouvoir y assister. Information importante pour ceux qui se rendront au Palais des Sports mardi ou qui passent dans les environs : les rues autour du site seront fermées ce jour-là "pour des raisons de sécurité".