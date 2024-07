France - Paraguay (4-1) : Cherki (OL) participe au festival offensif

Remplaçant en première mi-temps, Rayan Cherki a profité de la seconde période pour se mettre en évidence. Pour son premier match de préparation, l’équipe de France olympique s’est sortie du piège du Paraguay (4-1).

Ce n’est que le premier match de préparation et il y a forcément du travail à réaliser. Sur les deux prochains jours de repos, Thierry Henry regardera sûrement encore la prestation de ses joueurs à Bayonne contre le Paraguay et aura forcément des choses à leur dire à leur retour dimanche du côté de Toulon. Jeudi soir, l’équipe de France olympique a pris le meilleur sur le Paraguay (4-1), mais la première mi-temps a laissé à désirer, notamment défensivement.

Ce n’est pas une surprise puisque la sélection vit au gré des refus ou non des clubs de libérer leurs éléments et que certains comme Alexandre Lacazette découvrent ce groupe. Toutefois, l’arsenal offensif est bien là chez les Bleuets et ce match de préparation l’a prouvé. Avec Lacazette, Mateta et Olise alignés au coup d’envoi, Thierry Henry a ensuite pu faire rentrer Rayan Cherki, Arnaud Kalimuendo ou encore Désiré Doué.

Une heure de jeu intéressante pour Lacazette

Un choix de riche pour le sélectionneur français qui ne va pas s’en plaindre. Pour cette première sortie, il y a eu du moins bon, mais aussi du très bon, à l’image de cette deuxième période où la France a monté le curseur dans l’intensité. Cela s’est ressenti sur le tableau d’affichage. Menés au score, les U23 français ont égalisé avant la pause par Jean-Philippe Mateta. Ce dernier a pu parfaire ses automatismes avec Lacazette, brassard de capitaine autour du bras, et a vu son ancien compère de l’OL lui laisser le penalty pour passer devant juste après le retour des vestiaires (2-1, 51e).

Le visage français a d’ailleurs été bien plus séduisant et a permis à Cherki de se mettre en évidence dans le 4-4-2 losange mis en place par Henry. Encore coupable de touches de balle inutiles, le joueur lyonnais a fait le break sur un service de Doué (3-1, 72e) avant que Kalimuendo ne scelle la victoire en fin de match (4-1, 86e). Prochain rendez-vous amical le 11 juillet contre la République dominicaine.