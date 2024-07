OL : la reprise a sonné pour les Lyonnais et Sage

Ce vendredi marque officiellement la fin des vacances pour les joueurs de l’OL. Enfin pas tous, puisque certains ont eu le droit à un peu de rab.

C’est une reprise en ordre dispersé qui se prépare à Décines. La date du retour avait été fixée à ce vendredi 5 juillet, mais Pierre Sage savait pertinemment qu’il ne pourrait pas compter sur son groupe au complet dès le premier jour. Avec l’Euro 2024 et la Copa América, les absences d’Orel Mangala et Nicolas Tagliafico étaient actées depuis un moment. Celle de Rayan Cherki attendue avec les Jeux, même si l’avenir du joueur offensif fait qu’il pourrait ne jamais repasser par Décines, lui qui est suivi par le Borussia Dortmund.

Toutefois, le staff lyonnais ne s’attendait sûrement pas à devoir faire sans Alexandre Lacazette au moment de faire la batterie de tests physiques post-vacances. Mais, le capitaine de l’OL a répondu favorablement à l’appel de Thierry Henry pour participer aux JO 2024 et le club n’a pas cherché à lui mettre des bâtons dans les roues.

Abner officialisé juste avant la reprise ?

C’est donc avant tout avec un groupe rajeuni que Pierre Sage va reprendre du service, même si la plupart des noms présents ce vendredi n’ont pas filtré. Cependant, Maxence Caqueret et Corentin Tolisso feront figure de cadres aux côtés d’Anthony Lopes, toujours bien présent dans l’effectif de l’OL. En réalité, il n’est pas très compliqué de faire l’état des lieux du groupe professionnel présent ce vendredi. Ceux qui n’ont pas été appelés en sélection depuis la finale de la Coupe de France sont là et devraient apercevoir non pas deux mais une nouvelle tête dans le vestiaire.

Moussa Niakhaté s'est officiellement engagé avec l’OL jeudi soir mais n’est pas attendu à Décines ce vendredi. En train de parfaire sa condition physique avec Jeff Reine-Adelaïde notamment, le Sénégalais ne débarquera entre Rhône et Saône qu’en début de semaine prochaine. Abner sera lui présent au GOLTC puisque sa signature n’est qu’une question d’heures voire de minutes désormais. Deux premiers renforts qui en appellent d’autres, mais qui, ce vendredi, viennent garnir un peu plus le groupe lyonnais. Cette reprise va se faire en douceur et au compte gouttes mais cela permettra aux nouvelles têtes de se fondre dans leur nouvel environnement, à commencer par le staff. Jorge Maciel, Riu Lemos et Denis Valour vont débuter leur mission à l'OL et donc en profiter pour prendre leurs repères avant le départ en stage en Autriche le 15 juillet.