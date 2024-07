France - JO 2024 : Lacazette et son idole d’enfance Thierry Henry

Alexandre Lacazette à l’entraînement de l’équipe de France avant les JO 2024 (Photo by Emmanuel Dunand / AFP)

Sélectionné avec l’équipe de France olympique, Alexandre Lacazette a été convaincu par Thierry Henry. Tous deux partagent un passé à Arsenal, mais aussi une admiration de l’attaquant de l’OL pour son sélectionneur.

Ils n’ont pas attendu le rassemblement à la mi-juin pour se connaitre. Entre Alexandre Lacazette et Thierry Henry, les relations sont nouées depuis un certain temps déjà. Les deux buteurs ont pour eux d’avoir porté les couleurs d’Arsenal et forcément, ça les rapproche. Ils n’ont bien évidemment pas marqué l’histoire du club londonien de la même façon, mais c’est bien au sein des Gunners qu’ils ont pu échanger ces dernières années. Depuis maintenant presque trois semaines, ils se côtoient H24 du côté de Clairefontaine puis de Bayonne depuis dimanche, au sein de la sélection olympique.

S’il apprend à connaître ses nouveaux coéquipiers de jeu, Lacazette passe aussi beaucoup de temps à discuter avec le sélectionneur qui l’a choisi comme capitaine pour les JO 2024. "C’est un amoureux du football, on peut en discuter pendant des heures ! Il fait passer l’équipe, le collectif avant tout, ses décisions sont systématiquement prises en ce sens. Il veut qu’on prenne du plaisir sur le terrain."

D'idole à sélectionneur

Quand sa relation avec l’équipe de France a été contrariée depuis sept ans, seul un appel de Thierry Henry aurait pu convaincre l’attaquant de l’OL de reporter le maillot français. Aurait-il répondu favorablement si la demande était venue d’un autre coach ? On ne le saura jamais, mais l’aspect émotionnel a forcément dû jouer dans la décision de Lacazette. "C’est une grande fierté de jouer pour Thierry Henry. C’était mon idole quand j’étais petit, ça me fait donc extrêmement plaisir d’être ici aujourd’hui." Ensemble, ils espèrent désormais porter la France jusqu’à une médaille olympique.