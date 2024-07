Svava manquera la reprise de l’OL la semaine prochaine

Ce mercredi, la sélection féminine du Danemark a dévoilé sa liste en vue des éliminatoires de l’Euro 2025. La nouvelle recrue de l’Olympique lyonnais, Sofie Svava, fait partie du groupe.

À peine arrivée à Lyon, Sofie Svava repart déjà. Ce 3 juillet, l’équipe féminine du Danemark a convoqué 23 joueuses pour disputer les matchs éliminatoires pour le prochain championnat d’Europe. La première recrue estivale du mercato de l’OL féminin a été appelée. L’ancienne latérale du Real Madrid ne pourra donc pas être présente à la reprise avec son club. En effet, la rentrée pour le groupe de Joe Montemurro est fixée au lundi 8 juillet.

Deux affiches importantes

Sofie Svava et sa nation sont actuellement deuxièmes de leur groupe, derrière les championnes du monde en titre, l’Espagne. Le 12 juillet, les Danoises iront défier la Belgique, avant d’affronter la République Tchèque quatre jours plus tard. Ces deux rencontres seront primordiales pour la latérale et ses compatriotes. En effet, si les rouges et blanches parviennent à conserver leur deuxième position, elles seront automatiquement qualifiées pour l’Euro 2025. Cela permettrait à la sélection de la nouvelle Fenotte, d'éviter les barrages en automne.

À noter que la femme de 23 ans devrait donc faire la connaissance de ses nouvelles coéquipières à son retour, soit après le 16 juillet. Cependant, la native de Gentofte (Danemark) ne verra pas tout de suite tout l’effectif, puisque plusieurs Lyonnaises sont en pleine préparation des JO. C’est le cas notamment de huit Françaises, dont la capitaine Wendie Renard.