Comme avancé ces dernières semaines, Sofie Svava s’est engagée avec l’OL féminin. La latérale danoise a signé jusqu’en 2027 avec le club lyonnais.

Les prolongations de Delphine Cascarino et Griedge Mbock se font toujours attendre, mais l’OL féminin tient sa première recrue estivale. Après l’arrivée de Joe Montemurro sur le banc en lieu et place de Sonia Bompastor, le club lyonnais a annoncé ce lundi l’arrivée de Sofie Svava. La Danoise (24 ans en août) s’est engagée jusqu’en juin 2027 avec les Fenottes et arrive en provenance du Real Madrid. Elle évoluait en Espagne depuis janvier 2022 après avoir connu des débuts en professionnels à Brondby puis du côté de la Suède au FC Rosengard avant de rejoindre Wolfsburg en Allemagne.

Une arrivée qui acte le départ de Morroni ?

Internationale danoise depuis 2019, Sofie Svava vient renforcer le couloir gauche défensif de l’OL. Cette arrivée veut également dire que Perle Morroni devrait logiquement quitter le club, elle qui est en fin de contrat le 30 juin prochain et qui avait pourtant entamé des discussions pour prolonger. Selma Bacha, qui a rejoint le rassemblement de l’équipe de France féminine ce lundi midi, devrait donc avoir une nouvelle concurrente la saison prochaine avec Svava.