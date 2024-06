Wendie Renard, la capitaine des Bleues (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce lundi, Hervé Renard et Thierry Henry étaient en conférence de presse. Les deux sélectionneurs des équipes de France olympiques ont évoqué la candidature de Wendie Renard pour être porte-drapeau de sa nation pour les Jeux 2024.

Hervé Renard et Thierry Henry ont réalisé une conférence de presse commune ce lundi. L’occasion pour les deux techniciens français de revenir sur plusieurs sujets, dont la forme physique d’Eugénie Le Sommer et de Griedge Mbock notamment. Mais aussi sur la sélection de Wendie Renard dans la liste des candidats pour être porte-drapeau de la France olympique. Le sélectionneur des Bleues milite forcément pour la défenseure de l’OL, assurant que c’est "une fantastique ambassadrice". Selon Hervé Renard, si l’on devait "en retenir une, ces dernières années, c’est la joueuse la plus emblématique (Wendie Renard)". De son côté, Thierry Henry trouve "logique de la voir sur cette liste". Le sélectionneur de l'équipe de France U23 rajoute d’ailleurs que pour lui, "elle est au niveau".

Un calendrier chargé

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques se tiendra le vendredi 26 juillet. Si la numéro 3 lyonnaise venait à être retenue en tant que porte-drapeau de son pays, la native de Martinique devra défiler à cette date. Cependant, le timing risque d’être juste. En effet, les Françaises joueront leur premier match du tournoi olympique le jeudi 25 juillet à 21 heures. Face à ce potentiel problème, Hervé Renard ne s’est pas vraiment prononcé, le tacticien a indiqué que "Wendie décidera". D’ailleurs, la rencontre se déroulera dans un stade que les Lyonnaises connaissent bien, puisque l’équipe de France féminine affrontera la Colombie au Parc OL pour entamer la compétition.