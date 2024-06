Blessées sur la fin de la saison avec l’OL, Eugénie Le Sommer et Griedge Mbock sont toujours en rééducation. Présentes dans le groupe France, les deux Lyonnaises ne seront pas brusquées par Hervé Renard.

Depuis ce lundi midi, les joueuses de l’équipe de France féminine ont pris possession du château de Clairefontaine. Elles ont rejoint les U23 de Thierry Henry présents depuis déjà une semaine afin de préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Toutefois, les Bleues ne vont pas avoir la tête au JO 2024 tout de suite puisque le calendrier a choisi de placer des matchs de Ligue des Nations avant le début des Olympiades. Le 3 juillet prochain, Hervé Renard va donc devoir donner une liste de 18 joueuses et quatre réservistes avant de devoir compter sur ces 22 joueuses pour disputer les matchs de la compétition européenne.

Une vraie gymnastique pour le sélectionneur qui doit composer avec des joueuses en pleine rééducation notamment comme Eugénie Le Sommer et Griedge Mbock. Blessées en fin de saison avec l’OL, les deux joueuses restent encore incertaines, mais Renard a tenu à mettre les choses au clair sur son choix de les convoquer. "Elles sont là parce qu’elles me paraissent indispensables dans ce groupe en pleine possession de leurs moyens. Aujourd’hui, la réponse de savoir si elles seront en pleine possession de leurs moyens dans les prochaines semaines, je ne l’ai pas. On va leur laisser du temps."

"Faire en sorte qu'elles puissent jouer cette grande compétition"

Si le tournoi olympique commence le 25 juillet prochain contre la Colombie, l’équipe de France féminine joue le 12 juin prochain contre la Suède puis le 16 en Irlande. Toutefois, Hervé Renard a choisi de ne pas mettre de pression aux deux joueuses de l’OL avec une échéance bien plus tardive que pour les autres Bleues. "L’échéance n’est pas la Ligue des Nations pour elles, mais bien les Jeux Olympiques. Si l’une revient plus tôt, ce sera une bonne nouvelle, mais on vise les Jeux. Donc ça nous laisse le temps d’affiner la liste et d’avoir du temps supplémentaire pour qu’elles puissent être capables de jouer cette grande compétition." Pas de deadline fixée par le sélectionneur qui joue la carte de la prudence comme ses joueuses.