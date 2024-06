OL - Bleues : Le Sommer poursuit sa rééducation à Clairefontaine

Blessée depuis deux mois, Eugénie Le Sommer a entamé une course contre-la-montre pour être prête à temps pour les Jeux Olympiques. L’attaquante de l’OL a passé la semaine au centre médical de Clairefontaine pour poursuivre sa rééducation avant de retrouver les Bleues.

Le début du rassemblement n’est prévu que pour lundi, mais Eugénie Le Sommer a pris quelques jours d’avance sur ses coéquipières. Retenue dans la pré-liste d’Hervé Renard pour les matchs de Ligue des nations, mais surtout les Jeux Olympiques, l’attaquante de l’OL a déjà pris ses quartiers à Clairefontaine depuis quelque temps. Blessée au genou lors de l’avant-dernier rassemblement des Bleues et obligée de se faire opérer, Le Sommer a, depuis, entamé une course contre-la-montre pour pouvoir être remise à temps. Ayant rapidement entamé sa rééducation à Décines avec le staff des Fenottes, la native de Grasse monte petit à petit en puissance dans l’intensité.

Les feux sont au vert pour le moment

Elle a repris la course au début du mois de juin et vient de passer une semaine à Clairefontaine au centre médical du CNF. L’occasion pour Eugénie Le Sommer de retoucher le ballon sur des exercices et de travailler les appuis en salle puis sur le terrain afin de tester son ligament. Les feux sont pour le moment au vert, mais il reste encore quelques étapes à franchir avant de convaincre totalement le sélectionneur de faire appel à la Lyonnaise pour les Jeux. Ces derniers débutent dans un mois presque jour pour jour pour l’équipe de France féminine.