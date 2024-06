Après l’avoir délaissé l’été dernier, l’OL va renouer avec son public

Après une préparation estivale 2023 effectuée à l’étranger, l’OL a décidé de revenir à des choses plus habituelles cet été. Les supporters lyonnais ne seront pas obligés d’attendre la fin août pour retrouver les joueurs favoris.

Il reste encore quelques cases à cocher, mais le programme estival de l’OL est quasiment complet. Avec l’annonce d’un mini-stage de quatre jours à Divonne-les-Bains début août, le club lyonnais a déjà validé la préparation physique des hommes de Pierre Sage. Entre la station thermale de l’Ain et le voyage de dix jours en Autriche du côté d’Innsbruck, les Lyonnais vont avoir une quinzaine de jours pour monter en puissance loin de Lyon. Seulement, à la différence de la saison passée, le pont n’a pas été coupé avec les supporters pendant ce mois et demi de préparation.

Il y a un an, le mécontentement de certains fans s’était fait entendre sur les réseaux sociaux et pour cause. Entre un stage aux Pays-Bas et des matchs amicaux joués hors territoire rhodanien, les fans lyonnais n’avaient rien eu à se mettre sous la dent durant l’été 2023. Ils avaient dû attendre la venue de Montpellier le 19 août pour la deuxième journée de Ligue 1 pour mettre fin à une attente de trois mois.

Un retour aux fondamentaux apprécié

Cet été, l’OL est revenu à un chemin bien plus classique. Si le club a une nouvelle fois décidé d’aller à l’étranger pour son gros stage de préparation, il n’a pas pour autant oublié la ferveur locale. S’il n’a pas encore été confirmé, le premier amical des coéquipiers de Maxence Caqueret se jouera à Décines sur le terrain Gérard Houllier contre Chassieu Décines normalement. Ce sera forcément avec un groupe amoindri et rajeuni, mais cette mise en route sur le terrain le 13 juillet servira de premier rendez-vous entre le groupe lyonnais et ses supporters.

Cela reste anecdotique pour certains, mais Camille (26 ans) salue "le retour à un schéma un peu plus traditionnel. La saison dernière, il n’y avait même pas eu d’entraînement ouvert au public pendant les vacances." La pagaille institutionnelle de l'OL n'avait rien arrangé et cela avait marqué une vraie rupture. Un an plus tard, le club s'est restructuré. Indirectement, ce premier amical fera office de séance d'entraînement grandeur nature alors que les dirigeants, joueurs et staff n’ont cessé de mettre en avant le soutien sans faille de la saison dernière pour redresser la barre.

Deux amicaux aux alentours de Lyon

À l’heure où l’OL va retrouver la Coupe d’Europe et se retrouve malgré tout à la croisée des chemins dans son projet sportif, il a plus que jamais besoin de son public pour avancer. La venue du Torino à Bourgoin le 31 juillet pour une confrontation à l’intensité plus élevée après dix jours de stage devrait permettre de remplir le stade Pierre Rajon et donc un bain de foule à Clinton Mata et aux siens.

Être proche des siens a toujours fait la force de l’OL et avec deux amicaux dans le bassin lyonnais ainsi qu’un stage et un entraînement en public à Divonne-les-Bains, le club est revenu à un schéma plus classique. Ce ne sont pas les supporters qui vont s’en plaindre comme l’affirme Jules, qui a repris sa carte abonné en virage nord. "On sait forcément que ce ne sera pas du grand football dans ces amicaux, mais pouvoir ressentir de nouveau la ferveur d’un match de l’OL après deux mois sans rien, c’est un petit plaisir qu’on ne boude pas." Comme aime à le rappeler notre consultant Nicolas Puydebois, "les coachs passent, les joueurs aussi, mais les supporters seront toujours là."