La pluie s’est abattue sur le Parc OL pour le concert de Coldplay

Coldplay en concert en Californie (Photo by Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Samedi, le Parc OL n’a pas échappé aux fortes averses qui ont touché la région lyonnaise. Si Coldplay a pu effectuer son premier concert sans encombre, la première partie a subi de plein fouet la pluie.

Il fallait vraiment en avoir l’envie pour réussir à braver les conditions météorologiques qui ont touché Lyon et son agglomération samedi après-midi. À Décines, ce fut avant tout un défilé de coupe-vents multicolores qui a lancé le début des festivités pour la venue de Coldplay au Parc OL. Plusieurs milliers de spectateurs n’ont pas hésité à braver les fortes averses pour prendre place dans la fosse et ainsi avoir les meilleures places pour le grand évènement. Ce ne fut pas sans risque puisque certains fans ont posté des vidéos sur les réseaux sociaux où l’on peut voir que l’accès à la fosse du stade de l'OL a rapidement été inondé à cause des fortes pluies.

⛈️ Des pluies orageuses ont touché Lyon ce soir, causant des accumulations d'eau au Groupama Stadium avant le concert de Coldplay. (© LéoFilmaker) pic.twitter.com/fyS0hvTY3Z — Météo Express (@MeteoExpress) June 22, 2024

La première partie assurée par la chanteuse américaine Janelle Monáe s’est malheureusement passée sous la pluie et a gâché la mise en route. Mais tout est revenu à la normale au moment de l’apparition de Chris Martin et de son groupe en début de soirée. Pas une goutte de pluie, mais bien un déluge de ballons multicolores et de confettis aux quatre coins du Parc OL. Rebelote ce dimanche soir à Décines pour le deuxième concert de Coldplay avec cette fois une météo qui s’annonce bien plus clémente.