Eugénie Le Sommer face au Brésil avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

26 joueuses font partie de la pré-liste d'Hervé Renard pour les JO. On y retrouve sept Fenottes, dont l'attaquante Eugénie Le Sommer.

Réussira-t-elle son pari. Blessée depuis début avril, Eugénie Le Sommer avait fait une croix sur la fin de la saison avec l'Olympique lyonnais, mais pas sur les JO. L'attaquante pourrait bien être de l'aventure en France cet été, puisque Hervé Renard a choisi de la convoquer pour les Jeux olympiques.

La pré-liste, annoncée ce jeudi sur le site de la Fédération, concerne 26 joueuses, dont la Lyonnaise. Mais elle n'est pas la seule, car elle sera accompagnée de sept coéquipières de l'OL : Griedge Mbock, Wendie Renard, Selma Bacha, Inès Benyahia, révélation de l'exercice 2023-2024, Vicki Becho, Delphine Cascarino et Kadidiatou Diani. Pas d'Amel Majri donc, qui ne vivra pas ce grand rendez-vous à domicile. L'ancienne Rhodanienne, Amandine Henry, est aussi dans le groupe.

Rendez-vous à Clairefontaine le 24 juin

Les footballeuses ont rendez-vous le lundi 24 juin à Clairefontaine pour préparer cette échéance cruciale, mais pas seulement. En effet, avant le tournoi olympique, les Françaises devront disputer deux rencontres comptant pour les qualifications à l'Euro 2025 face à la Suède et à la République d’Irlande les 12 et 16 juillet.

Mais avant cela, le sélectionneur aura réduit son effectif à 22, dont quatre réservistes pour les JO. Un premier écrémage qui aura lieu début juillet et qui sera fatal à certaines, faisant de fait des déçues. Rappelons que durant les Jeux olympiques, les Bleues défieront Colombie et la Nouvelle-Zélande à Décines les 25 et 31 juillet, ainsi que le Canada le 28.

Le programme des Bleues cet été :

Éliminatoires de l'Euro

France - Suède le 12 juillet

République d'Irlande - France le 16 juillet

Jeux olympiques