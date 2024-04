OL - Trophées D1 : Bompastor et Le Sommer récompensées

Lundi soir, Sonia Bompastor (meilleure entraîneure) et Eugénie Le Sommer (plus beau but) ont été récompensées lors des trophées de la D1.

La saison régulière de D1 n'est pas encore terminée, mais avant même la dernière journée, les trophées individuels ont été délivrés. Lundi soir, en même temps que la future Ligue féminine était présentée, les distinctions ont été remises aux meilleures joueuses et entraîneur(e)s du championnat. Cette dernière catégorie est d'ailleurs revenue à Sonia Bompastor.

L'ancienne internationale française réalise ainsi le doublé, après avoir déjà remporté ce titre en 2023. Logique tant les Lyonnaises ont dominé de bout en bout cet exercice 2023-2024. On ne sait pas encore si cela leur permettra d'être championnes, nouvelle formule oblige, mais elles ont été sans partage avec leurs adversaires. Les Fenottes comptent par exemple 11 longueurs d'avance sur leur dauphin, le PSG. Elles sont aussi invaincues, ayant remporté 20 de leurs 21 matchs.

Le Sommer plus beau but de D1

Une autre Rhodanienne a été récompensée en ce début de semaine. Eugénie Le Sommer a reçu la statuette du plus beau but de la saison. Ce sont les internautes qui ont fait triompher l'attaquante pour sa réalisation face au Paris FC au novembre 2023. Son magnifique enchaînement, contrôle de la poitrine, coup du sombrero et reprise de volée du pied gauche sur l'ouverture du score a été salué par les supporteurs.

Petite déception en revanche pour Lindsey Horan et Christiane Endler, qui ont été devancées par Tabitha Chawinga (PSG) et Chiamaka Nnadozié (PFC) pour les trophées de meilleure joueuse et meilleure gardienne. La Chilienne manque ainsi la passe de trois après 2022 et 2023.

Cinq joueuses de l'OL dans l'équipe-type

Ajoutons que la révélation de 2023-2024 n'est autre qu'Inès Benyahia, prêtée par l'Olympique lyonnais au Havre. Elle est ainsi couronnée pour ses belles performances en Normandie (20 rencontres, six réalisations et huit passes décisives). Elle se retrouve d'ailleurs dans le 11 de la compétition, avec cinq Fenottes : Griedge Mbock, Ellie Carpenter, Lindsey Horan, Damaris Egurrola et Eugénie Le Sommer.