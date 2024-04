La victoire de l'OL face à Monaco dimanche a eu lieu dans une superbe ambiance. Un match joué à guichets fermés.

Malgré la forte pluie, les supporteurs lyonnais n'ont pas été douchés dimanche lors de l'avant-match entre l'OL et Monaco (3-2). Le spectacle proposé, avec en acte principal le craquage de fumigènes en bas des tribunes, hormis celle du kop Virage Sud, a lancé une belle soirée. Rappelons que la pyrotechnique était encadrée et autorisée, en lien avec la Ligue, les pompiers et toutes les composantes nécessaires afin que cela se déroule bien. Et le stade, à guichets fermés, a pu en profiter.

Ils étaient 55 539 spectateurs dans les travées du Grand Stade pour soutenir Alexandre Lacazette et ses coéquipiers. Malgré l'ouverture du score plus que précoce des Monégasques, les Rhodaniens n'ont pas lâché l'affaire, pour passer devant à la pause, avant de reprendre l'avantage en fin de rencontre grâce au jeune Malick Fofana. Le tout dans une superbe ambiance, qui suit désormais les joueurs de Pierre Sage à chaque sortie à domicile.

3e meilleure affluence de l'OL cette saison

Lors du dernier week-end de Ligue 1, seul l'OM a fait mieux avec 59 490 fans ayant assisté à l'affiche entre Marseille et Lens. Pour le club lyonnais, il s'agit de la troisième meilleure affluence de la saison, derrière la demi-finale et le quart de finale de Coupe de France contre Valenciennes (56 719) et Strasbourg (56 602). Rappelons que l'affiche face aux Strasbourgeois le 19 mai prochain sera l'ultime rendez-vous à domicile pour la saison 2023-2024.