Malick Fofana après son but victorieux lors d’OL – Monaco (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Entré en jeu en même temps que Rayan Cherki, Malick Fofana a offert la victoire à l’OL contre Monaco (3-2). Le jeune Belge a été salué par ses coéquipiers et son coach à la fin du match.

C’est une semaine pour la moins réussie pour Malick Fofana. Plutôt discret à l’image de son intervention timide devant les caméras, le Belge a pourtant été mis sous le feu des projecteurs durant toute cette dernière semaine. D’abord pour avoir réussi et validé son permis de conduire à 18 ans, puis pour avoir inscrit son premier but au Parc OL. Grâce à un raid tout en vitesse, Fofana a offert la victoire à l’OL face à Monaco (3-2) à dix minutes de la fin. "Je suis très heureux d’avoir marqué mon premier but ici et avec la victoire, c’est encore plus important. Je travaille tous les jours durs et quand tu travailles, tu vois le résultat sur le terrain. C’est ce qu’il s’est passé aujourd’hui avec mon but."

"Un but mérité" pour Tolisso

Parfaitement lancé par Alexandre Lacazette, Malick Fofana s’en est allé défier Majecki pour le "prendre à contrepied. J’avais vu qu’il anticipait, donc j’ai fermé le pied au dernier moment." Entré peu après l’heure de jeu avec Rayan Cherki, l’ancien de La Gantoise a apporté "un peu plus de peps à l’équipe" pour Pierre Sage et prouvé une fois de plus qu’il pouvait faire très mal en sortie de banc.

Peut-être encore un peu léger pour être titulaire, Fofana profite de la fatigue adverse pour se mettre en évidence avec sa vitesse. La combinaison est pour le moment gagnante et c’est tout un groupe qui s’en réjouit. "Je lui ai dit à la fin que c’était mérité. Il fait vraiment de bons entraînements et il est récompensé. Il grappille petit à petit du temps de jeu. Un jour, il sera amené à être titulaire, c’est une certitude." Porté aux nues par un champion du monde, Malick Fofana brille par sa discrétion en dehors des terrains et par sa soif d’apprendre sur le pré.

Sage : "Il vient à l'entraînement pour progresser"

À 18 ans et alors que certains pourraient déjà revendiquer des choses, Pierre Sage souligne avant tout "la patience par rapport à son temps de jeu. C’est bien d’avoir de la réussite, d’avoir du succès, mais il y a une phase de travail et il est dans cette logique." Ce but de la victoire contre Monaco vient avant tout récompenser "le résultat de son travail. Il vient à l’entraînement pour progresser, je suis très content de son évolution." Malick Fofana n’est pas encore un produit fini et c’est peut-être ça le plus remarquable. La marge de progression peut laisser espérer de très belles choses pour le Diablotin Rouge.