L’OL "doit l’Europe à ses supporters", pour Tolisso

Vainqueur de Monaco (3-2), l’OL n’a pas abdiqué dans la course à l’Europe. Huitièmes, les Lyonnais ne sont qu’à deux longueurs de la sixième place.

Il ne faut pas être cardiaque avec l’OL cette saison. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Rien ne sera dans la normalité dans cet exercice 2023-2024 avec cette formation lyonnaise et fort heureusement, depuis maintenant trois mois, c’est avant tout pour des choses positives. Dimanche soir, les joueurs de l’OL ont encore joué avec les émotions de 55 539 spectateurs présents à Décines pour les encourager. Un but encaissé dès la 30e seconde de jeu, afin de prendre une bonne claque dès le réveil avant enfin de se remettre les idées à l’endroit.

Avec la résilience qui le caractérise désormais, le 8e de Ligue 1 a fait tomber Monaco (3-2) et s’est relancé dans la course à l’Europe après le revers contre le PSG. Malgré la pluie, la communion a forcément été encore une fois au rendez-vous entre les joueurs et leurs supporters au coup de sifflet final. "Au début du match, avec les fumigènes, les chants, c'était extraordinaire, a raconté Corentin Tolisso. Et même si on prend le but très tôt dans le match, ils n'ont pas lâché. Cette ambiance nous fait du bien et du mal à l’adversaire."

"On peut rêver d'aller plus haut"

Cela dure depuis février et l’ambiance qui règne au Parc OL ouvre dorénavant le champ des possibles aux hommes de Pierre Sage. Portés par un vrai engouement populaire, les Lyonnais sont bien loin de l’image amorphe observée au début de la saison. Les remontrances du Kop Virage Nord ont laissé place aux "Qui ne sont pas n’est pas Lyonnais". Dans ce sprint final, l’heure est plus que jamais à l’unisson afin d’aller chercher l’Europe. Avec la finale de la Coupe de France et le championnat, deux chemins s’ouvrent devant l’OL. "On peut rêver d'aller plus haut. On se devait à nos supporters d'aller en finale de la Coupe de France, mais après ce qu'on a vécu en début de saison, maintenant, on doit essayer de se qualifier pour une Coupe d’Europe pour eux, a poursuivi Tolisso. Ce serait vraiment exceptionnel et cela ferait plaisir à beaucoup de gens."

Cela viendrait clore une saison historique à plus d’un titre. Mais il reste à faire le travail sur le terrain, au risque de tout perdre également.