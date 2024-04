Duje Caleta-Car au duel avec Folarin Balogun lors d’OL – Monaco (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

L'OL a réussi, dimanche, son opération rebond contre Monaco (3-2). L'équipe lyonnaise a été, une nouvelle fois, renversante. La bande à Pierre Sage a du cœur.

Le TOP : cette équipe a du caractère

Pour le coup, il s’agit là, d’une très bonne habitude. Celle d’un collectif lyonnais capable de retourner n’importe quelle situation en sa faveur. De refaire surface, de revenir de loin. Dans le dur dès l’entame de match, après avoir encaissé un but au bout d’une minute de jeu puis lors du second acte (lire le flop), la bande à Pierre Sage a vite rebondi. Comme elle sait si bien le faire en cette deuxième partie de saison, elle s’est remise comme une grande sur de bons rails (Lacazette à la 22ᵉ, Benrahma à la 26ᵉ et Fofana à la 84ᵉ).

Fofana en mode "supersub"

Une équipe de l’OL tellement renversante. Une formation – les titulaires comme les remplaçants – qui ne lâche rien et qui donne du baume au cœur. À l’image de Malick Fofana en mode "supersub" (l’entrée de Rayan Cherki a également fait beaucoup de bien) qui à 19 ans a fait preuve d’une maturité déconcertante. Qu'on se le dise, à deux journées de la fin, cet OL n’a pas dit son dernier mot.

Le Flop : quelle passivité !

Une très mauvaise manie qui se répète bien trop souvent. Comme à l’accoutumée, l’OL a mal entamé sa partition contre Monaco ce dimanche. Des notes mal jouées qui vont se payer cash. Monaco ne va pas se priver pour en profiter. Wissem Ben Yedder, couvert par Jack O’Brien, ouvre la marque au bout d’une minute de jeu (0-1). La défense lyonnaise est aux abois.

50e but encaissé lors du 1er acte

Des erreurs habituelles qui se répètent. Inlassablement. Un 50ᵉ but encaissé cette saison en L1, lors du premier acte, pour une formation rhodanienne qui, à cet égard, ne retient pas la leçon. Revenue des vestiaires en dilettante, elle se fait punir toujours par Wissem Ben Yedder, d’une tête croisée (2-2, 60ᵉ). Cet OL joue trop à se faire peur et doit régler une bonne fois pour toutes cette problématique.