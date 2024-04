L’OL va pouvoir compter sur un Parc OL des grands soirs

En plus du choc que peut représenter la venue de Monaco à Décines, l’OL va célébrer ses supporters ce dimanche (19h) à Décines. Le Parc OL sera encore une fois plein.

Les conditions météorologiques vont mettre un petit coup de frein aux festivités. En souhaitant mettre ses supporters à l’honneur ce dimanche (19h), l’OL ne s’attendait sûrement pas à ce que la météo soit aussi capricieuse un 28 avril. C’est pourtant une pluie continue qui s’abat sur l’agglomération lyonnaise depuis dimanche matin et cela devrait durer pendant toute la journée. Cela gâche forcément la fête, mais le Parc OL sera malgré tout bien plein pour la réception de Monaco à Décines.

Plus de 55 000 spectateurs sont attendus, aussi bien pour connaitre les surprises réservées aux supporters par le club lyonnais que pour l’affiche de cette 31e journée. Dans ce choc, les Lyonnais pourront donc compter une fois de plus sur le soutien populaire malgré la défaite à Paris, une semaine plus tôt. "On a une revanche par rapport à la prestation contre le PSG, a assuré Clinton Mata. Monaco va être un match important pour les supporters, mais aussi pour nous pour revenir dans le droit chemin."

Mata : "Les supporters nous poussent à nous surpasser"

La dernière fois qu’ils avaient quitté leur public, les coéquipiers de Clinton Mata avaient réalisé une jolie remontada contre Brest. Menés 1-3 après avoir pourtant ouvert le score, les Lyonnais avaient profité de l’ambiance électriquement positive du Parc OL pour ne pas couler mentalement et "aller chercher des ressources, nous surpasser". En prenant trois buts en dix minutes, il y avait de quoi, cependant, l’OL s’est relevé dans une fin de match renversante.

Le rôle de 12e homme, le Grand Stade ne cesse de le jouer depuis le début de la saison. Que ce soit en temps de crise que depuis trois mois. "Sur les deux derniers matchs, on a senti une ambiance incroyable, surtout pour nous les joueurs qui avons connu une première partie de saison difficile. On n’avait encore jamais connu ce genre d’ambiance. On est très reconnaissant envers les supporters parce qu’ils ont toujours été là."

Ils le seront encore une fois ce dimanche avec l’espoir que l’ambiance, certes pluvieuse, poussera encore Pierre Sage et ses joueurs à se surpasser. Car, après la pluie, vient le beau temps.