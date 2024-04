OL - Pierre Sage : "On s’est embourgeoisés dans nos ambitions"

Officiellement maintenu en Ligue 1 depuis mercredi, l’OL est revenu de loin. Pierre Sage avoue d’ailleurs que ce maintien est un peu passé sous silence, par le parcours réalisé depuis plusieurs semaines et qui a revu les ambitions à la hausse.

Cette fois, c’est désormais bien officiel. L’OL sera bien présent en Ligue 1 la saison prochaine. Cela ne faisait plus de doutes depuis un certain moment, mais la défaite de Lorient contre le PSG mercredi a définitivement scellé le maintien lyonnais dans l’élite. Pourtant, il n’y a pas eu d’effusion de joie dans la périphérie lyonnaise en ce milieu de semaine. Il n’y en a d’ailleurs pas été question ce vendredi en conférence de presse avant que la question n’arrive aux oreilles de Pierre Sage.

L’entraîneur lyonnais s’est d’ailleurs permis un petit sourire, conscient que cet objectif du maintien était dorénavant bien loin dans l’esprit de nombreux suiveurs et supporters du club. "On s’est embourgeoisés, très concrètement. On est un peu victime du bon parcours qu’on a eu, dans le sens où les exigences et les objectifs qu’on affiche sont différents. Donc c’est assumé de notre côté, a avoué Sage. Mais passer de la dernière place à la 14e journée au fait d’être maintenu à quatre journées de la fin, ce n’est pas neutre. Le club va sortir grandi de cette situation puisqu’elle a marqué les esprits. On a joué avec la peur de tout le monde et quand ça arrive, on se doit d’apprécier les choses simples."

"Il faut se souvenir de la tâche réalisée depuis décembre"

Par sa stature, l’OL ne peut évidemment pas se contenter d’un simple maintien en Ligue 1. Les ambitions du début de saison étaient bien différentes et l’objectif de la Ligue des champions ne sera pas atteint. Toutefois, la course à l’Europe s’est invitée à cette fin de saison et Pierre Sage ne veut pas s’empêcher de penser "à une histoire encore plus belle. Certes, on est l’OL, certes, on est dans une belle situation à vivre, mais il faut aussi se souvenir de la tâche qu’on a réalisée. C’est un peu passé inaperçu et c’est bien de ne pas regarder dans les rétroviseurs. Mais il faut féliciter les dirigeants, les joueurs, les supporters."

Aujourd’hui, le maintien n’est qu’un lointain souvenir. Loin de la peur qui animait les Lyonnais au moment de se rendre à Monaco en décembre dernier. Dimanche (19h), l’OL se doit de faire un gros coup contre le club de la Principauté afin de conserver ses chances européennes. Une phrase impensable à dire avant le match aller.