Pour la réception de Monaco dimanche (19h), Pierre Sage devrait pouvoir compter sur un effectif au complet. L’entraîneur de l’OL a toutefois annoncé que Nicolas Tagliafico, de retour de suspension, est souffrant.

Sous le temps pluvieux qui régnait à Décines ce vendredi matin, Pierre Sage avait un effectif au complet sous la main. Pas de pépins physiques à noter et ce sont 23 joueurs qui ont pris part à la séance collective, à deux jours de la réception de Monaco à Décines (19h). Le week-end dernier, des incertitudes planaient au-dessus de Saïd Benrahma et Alexandre Lacazette mais les deux offensifs ont joué au Parc des Princes et ont participé normalement à l’ensemble des entraînements depuis la reprise mercredi à Décines. Ils seront donc bien présents au Parc OL pour la 31e journée de Ligue 1 et une fois de plus, Pierre Sage va devoir faire des choix. Tous ses joueurs sont à disposition même si une incertitude plane encore.

Cinq joueurs en sursis contre Monaco

Par rapport au déplacement dans la capitale contre le PSG, l’entraîneur de l’OL espère pouvoir récupérer un joueur, en la personne de Nicolas Tagliafico. Le latéral avait purgé son match de suspension après son rouge récolté contre Brest. Il serait donc de nouveau disponible contre Monaco, mais Pierre Sage a annoncé que l'Argentin était "un peu souffrant" malgré sa participation à la séance.

S'il est disponible, Tagliafico va devoir se tenir à carreau. Un nouveau carton jaune et son match de sursis sautera, ce qui lui ferait manquer le déplacement à Clermont pour la 33e journée. Un moindre mal et peut-être une stratégie payante dans les rangs lyonnais en vue de la finale de la Coupe de France. Ils sont d’ailleurs nombreux à être dans le même cas de figure en cette fin de saison : Jake O’Brien, Ainsley Maitland-Niles, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette.