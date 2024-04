Ben Seghir et Singo également suspendus pour OL - Monaco

Déjà absent contre Lille en milieu de semaine, Eliesse Ben Seghir et Wilfried Singo ont été lourdement sanctionnés par la Ligue. Les deux joueurs de Monaco ne seront pas là pour le match contre l’OL, dimanche (19h).

Notre consultant Nicolas Puydebois avait vu juste. Lundi, sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", l’ancien portier de l’OL estimait que les causes des exclusions d’Eliesse Ben Seghir et Wilfried Singo allaient certainement pousser la commission de discipline à leur infliger plus que le match automatique. En raison des matchs en retard du milieu de semaine, les décisions ne sont tombées que jeudi soir et la commission a eu la main lourde avec les deux Monégasques. Déjà suspendus contre Lille mercredi, Ben Seghir et Singo ne seront pas plus du voyage à Décines dimanche soir (19h).

Aucun suspendu côté lyonnais

Déjà privé d’Alexandr Golovin et Jakobs, Adi Hütter va devoir faire sans le milieu pour encore deux matchs supplémentaires, après sa suspension pour trois matchs fermes. De son côté, Singo va purger son deuxième et dernier match ferme contre l’OL. Un match de sursis planera malgré tout au-dessus de la tête du défenseur jusqu’à la fin de la saison. Du côté lyonnais, Pierre Sage n’a aucune crainte à avoir de ce côté-là. Aucun joueur suspendu même s’ils sont nombreux à devoir se tenir à carreau d’ici à la fin de la saison.