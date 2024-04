OL - Monaco : deux équipes à égalité en 2024

Maghnes Akliouche face à Nicolas Tagliafico (R) lors de Monaco – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

Derrière l'intouchable PSG, l'OL et Monaco sont les meilleures formations de Ligue 1 en 2024. Rendez-vous dimanche pour ces deux équipes.

L’OL descend au classement de Ligue 1 en 2024. Suite à sa lourde défaite dimanche dernier au Parc des Princes (4-1), le club rhodanien a laissé filer des points aux Parisiens. Les hommes de Luis Enrique, en grande forme (vainqueurs mercredi contre le FC Lorient : 4-1), prennent la tête de ce championnat anecdotique et comptabilisent 29 points depuis le 1er janvier dernier.

L'Olympique lyonnais est actuellement dauphin de cette deuxième partie d'exercice, à égalité avec son prochain adversaire, l’AS Monaco (25 points chacun). Les Monégasques avaient un match en retard face aux Lillois mercredi, qu'ils ont finalement remporté au forceps sur le score de 1-0 à domicile. Les protégés d’Adi Hütter enchaînent leur quatrième victoire consécutive et sont les favoris dans la course à la deuxième place. Les Monégasques ont même fait un grand pas dans la lutte pour la Ligue des champions.

L'OL avait pris le meilleur à l'aller

Deux formations en forme. Ça tombe bien, car elles s'affronteront dimanche à Décines (19 heures). Les Rhodaniens, malgré le coup d'arrêt à Paris, ne baisseront pas la garde. Ils restent plutôt performants face aux grosses cylindrées. Le groupe de Pierre Sage fait partie des quatre équipes de Ligue 1 (avec Reims, Toulouse et Nice) ayant battu au moins deux fois des adversaires présents dans le top 4 de la L1. Parmi eux, figure l’ASM. En effet, l'OL avait pris le meilleur sur les joueurs de la Principauté en gagnant la confrontation aller sur le score de 1-0 (Jeffinho, 85e), le 15 décembre 2023.

Plus récemment, les Lyonnais ont battu les Brestois, anciens dauphins de Ligue 1, dans un match complètement fou (4-3). C’est avec la même envie que les coéquipiers d'Alexandre Lacazette devront aborder la réception de Monaco dimanche s'ils souhaitent conserver leur ambition d'accrocher la septième place en fin de saison.