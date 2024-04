PSG - OL diffusé à Décines avant OL - Monaco dimanche

Melchie Dumornay lors d’OL – PSG (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

La demi-finale retour de Ligue des champions et la 31e journée de Ligue 1 se jouant le même jour, l’OL a décidé de faire d’une pierre deux coups. Le club lyonnais diffusera PSG - OL sur un écran géant au Parc OL avant la rencontre des joueurs de Pierre Sage contre Monaco.

À cause de la tenue du match de Ligue 1 entre le PSG et Le Havre samedi, l’UEFA a été dans l’obligation de déplacer la demi-finale retour féminine entre le club parisien et l’OL au dimanche. À 16h, les joueuses de Sonia Bompastor tenteront donc de décrocher leur billet pour la finale de la Ligue des champions au Parc des Princes. En ballotage favorable après la victoire à Décines samedi dernier (3-2), les Lyonnaises pourront compter sur un soutien dans la capitale, mais aussi du côté du Parc OL. Avec la programmation d’OL - Monaco en Ligue 1 dimanche à 19h, le club a décidé de mettre à l’honneur ses supporters, mais aussi les Fenottes.

Afin que les supporters lyonnais suivant aussi bien les joueurs de Pierre Sage que les coéquipières de Wendie Renard, l’OL a décidé de diffuser la demi-finale retour sur le parvis du Parc OL. Les supporters venant à Décines pour voir OL - Monaco à 19h pourront donc venir avec un peu d’avance dès 15h45. L’écran géant face à la porte A de l’enceinte décinoise diffusera, on l’espère, l’exploit de l’OL féminin à Paris contre le PSG. Une initiative à saluer.