Ligue 1 : déjà 47 000 billets vendus pour OL - Monaco

Malgré la défaite contre le PSG dimanche dernier, l’OL va pouvoir compter sur ses supporters contre l’AS Monaco. Pour cette soirée dominicale (19h), plus de 47 000 spectateurs ont déjà pris leur billet.

Vite passer à autre chose. Dimanche soir, les joueurs de l’OL n’ont pas forcément voulu s’attarder sur le revers contre le PSG. Bien évidemment, cette défaite (4-1) au Parc des Princes a fait mal aux têtes, notamment à cause du scénario. Toutefois, les Lyonnais savent très bien que ce rendez-vous dans la capitale n’était pas forcément le plus décisif de cette fin de saison. Il y a eu des motifs d’espoirs et Pierre Sage compte s’appuyer dessus dès dimanche contre l’AS Monaco. Ce choc a lui été coché sur le calendrier dans ce sprint final qui peut amener l’OL vers l’Europe. Contre le club de la Principauté, l’enjeu sera de taille et les coéquipiers d’Alexandre Lacazette pourront encore compter sur leurs supporters.

Une soirée exceptionnelle

Ayant été plus de 53 000 contre Brest, un peu à la surprise générale, les fans lyonnais répondront encore présents dimanche à Décines. L'horaire permet une dernière sortie familiale en cet ultime jour de vacances (19h). Surtout, cette soirée sera un hommage rendu aux supporters, donc le Parc OL devrait être bien garni contre Monaco. Lundi, plus de 47 000 billets avaient déjà été vendus et moins de 8 000 places à la vente. Les prix vont de 20€ en troisième anneau à 75€ en tribune latérale est (lien ici).