Fofana et l’OL veulent "vite oublier" le PSG (4-1)

Sèchement battu par le PSG, l’OL n’a pas réussi à confirmer son renouveau face à une grosse cylindrée. Cependant, les regards ont déjà trouvé la direction de Monaco, dimanche (19h).

Il est trop tard pour revenir en arrière, alors l’OL a décidé de se projeter sur le futur. Sèchement battus par le PSG dimanche soir (4-1), les Lyonnais ont manqué une occasion de prouver que le renouveau aperçu depuis de nombreuses semaines pouvait également se produire face au champion de France en titre. Il y a forcément de la déception dans les rangs rhodaniens avec ces deux buts encaissés coup sur coup et qui ont logiquement empêché Pierre Sage de vraiment mettre en place sa stratégie. Elle était de presser assez haut et de pouvoir contre le PSG avec un jeu de possession supérieur à la normale. Il n’y a eu rien de tout ça. Est-ce la faute du 4-2-3-1 ? Pour Malick Fofana, l’OL "a joué comme toujours pour aller presser l’adversaire, il n’y avait pas une grande différence tactique."

Un avertissement salvateur pour la suite ?

Il est vrai que les deux premiers buts sont avant tout le fruit d’une certaine inattention et d’envie que de tactiques. Toutefois, les choix de Pierre Sage seront forcément contestés avec cette large défaite, la deuxième de la saison contre le club parisien. Mais, dans ce qui pouvait ressembler à un match bonus où tout autre résultat qu’une défaite aurait été bon à prendre, les Lyonnais ne veulent pas forcément tirer sur la sonnette d’alarme.

Ce revers permet "de redescendre sur terre" comme l’a dit Alexandre Lacazette et d’être peut-être plus alertes dès dimanche face à l’AS Monaco. "Ce (dimanche) soir, on n’a pas bien commencé en prenant deux buts très rapidement. C’était un peu mieux en seconde période, on a changé des choses aussi. On va vite oublier ce match, il en reste encore cinq (quatre en L1 et la finale, NDLR), et on va se concentrer sur cela." L’OL a eu un avertissement au Parc des princes, à lui de prouver qu’il en a tiré les bonnes conclusions.