Tous deux exclus à Brest dimanche, Wilfried Singo et Eliesse Ben Seghir seront suspendus contre Lille, mercredi. Le seront-ils contre l’OL ? Il faudra attendre la commission de discipline mercredi.

En voyant les deux joueurs hériter d’un rouge dans le choc entre Brest et Monaco, les supporters de l’OL se sont forcément dits que c’était une bonne nouvelle. Opposé à Monaco dimanche prochain à Décines (19h), le club lyonnais pourrait voir le club de la Principauté débarquer sans deux joueurs importants, en plus d’Alexandr Golovin blessé jusqu’à la fin de la saison. Wilfried Singo et Eliesse Ben Seghir ne sont pourtant pas encore forfaits pour le déplacement au Parc OL. En effet, en raison des différents changements de calendrier, l’AS Monaco se retrouve à jouer un match en retard mercredi contre le LOSC.

Plus d'un match de suspension ?

Les deux Monégasques purgeront donc leur match automatique pour cette rencontre de la 29e journée de Ligue 1. Seront-ils présents pour autant dimanche à Décines ? Il faudra faire preuve de patience aussi bien dans les rangs de la Principauté que lyonnais. La commission de discipline ne se réunissant que le mercredi, les sanctions définitives pour Singo et Ben Seghir ne seront connues qu’à ce moment-là. De quoi voir plus d’un match ferme pour l’un ou les deux joueurs ?