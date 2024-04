L’OL a pris "tout de suite dix mètres de retard" sur le PSG

Conscient de ne pas avoir peut-être fait les bons choix, Pierre Sage a malgré tout retenu du positif dans cette défaite contre le PSG (4-1). Toutefois, il regrettait ces deux buts rapides qui ont tout changé.

Quatre buts en une mi-temps, l’OL en a décidé l’habitude contre le PSG cette saison. Après le match aller à Décines, les joueurs lyonnais ont remis ça dimanche au Parc des Princes. Dans sa quête de prouver ce qu’il valait, le club rhodanien est surtout reparti avec une défaite qui fait mal (4-1). Néanmoins, Pierre Sage estime que "cette défaite ne doit pas remettre en cause notre parcours". La marche contre le PSG était certes trop haute, mais elle a montré aussi les lacunes qu’il reste encore dans cet effectif.

Forcément, ce match dans la capitale qui ressemblait avant tout à un match bonus dans le calendrier infernal ne doit pas jouer sur les têtes lyonnaises et Sage compte s’appuyer sur ce qu’il a vu de bien à Paris. "On a fait preuve de fierté en deuxième période. Le PSG a eu une occasion et nous, on a pu s’en créer plusieurs. Il y a donc des enseignements à tirer dans la manière de gérer cet aspect."

Sage : "On a toujours deux challenges pour aller en Europe"

Seulement, en menant 4-1 à la pause, le PSG n’a pas eu besoin d’appuyer sur l’accélérateur en deuxième mi-temps et s’est avant tout permis de gérer. En encaissant deux buts lors de six premières minutes de jeu, l’OL s’est logiquement tiré une balle dans le pied et n’a jamais réussi à se relever de cette entame catastrophique. "On avait un sprint à jouer devant quelqu’un qui va très vite et on a pris tout de suite dix mètres de retard. C’était compliqué." Contre Monaco, les hommes de Pierre Sage devront éviter d’avoir du retard à l’allumage, car l’avenir européen de l’OL se joue dès dimanche prochain (19h). "On était en mort clinique en fin d’année dernière, on s’est relevé, et on a deux challenges à relever pour aller en Europe."