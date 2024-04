OL : le 4-2-3-1, ce n’est définitivement pas ça...

Fonctionnant bien en cours de match, le 4-2-3-1 est loin d’être une réussite au coup d’envoi à l'OL. Dimanche soir, la défaite contre le PSG a été la 7e en 8 rencontres cette saison dans ce schéma.

Pierre Sage a-t-il choisi le mauvais match pour se permettre une telle facétie ? Dans sa volonté de confisquer le ballon au PSG ou du moins de l’utiliser le mieux possible, l’entraîneur lyonnais avait disposé sa formation dans un 4-2-3-1 avec Rayan Cherki comme meneur de jeu. L’ambition était là, mais elle n’a clairement pas été couronnée de succès (4-1). L’OL a payé son entame de match catastrophique avec deux buts en six minutes et n’a jamais été en mesure de pouvoir recoller aux basques du PSG. Plus que tactiquement, le début de match raté a avant tout été dans les têtes avec un manque d’agressivité et tout simplement de gnaque. Pierre Sage a convenu que ses choix pouvaient être discutés, mettre de l’intensité ne relève toutefois pas de la tactique.

4 défaites en 4 matchs sous Sage

Néanmoins, le système utilisé dimanche au Parc des Princes a encore montré ses limites dans l’effectif actuel de l’OL. S’il permet de se porter vers l’avant en cours de match et de pouvoir renverser des situations face à Brest, il n’est clairement pas assez stable pour être utilisé d’entrée de jeu. Encore moins contre le PSG. Le milieu a été submergé et par effet domino, la défense lyonnaise a pris l’eau. Depuis sa prise de fonction, Pierre Sage a débuté avec ce système à quatre reprises. À quatre fois, cela s’est traduit par une défaite. Sur l’ensemble de la saison, l’OL a évolué en 4-2-3-1 au coup d’envoi sur huit matchs. Résultat des comptes ? Aucune victoire et un petit nul.