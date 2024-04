TKYDG - OL : Sage a-t-il fauté contre le PSG (4-1) ?

Pour ce nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones", la défaite de l'OL contre le PSG (4-1) a été décortiquée de long en large. Avec comme question principale, les choix de Pierre Sage et sa responsabilité dans le revers.

Toutes les bonnes choses ont une fin et sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones", il a bien fallu parler d'une défaite pour la première fois depuis longtemps. A partir de 19h ce lundi, Razik Brikh et Nicolas Puydebois sont revenus pendant de très longues minutes sur le revers de l'OL sur la pelouse du PSG (4-1) dimanche soir. La première partie de l'émission a été consacrée à une analyse tactique et notamment le choix d'avant-match de se disposer en 4-2-3-1 face à l'armada parisienne, pourtant privée de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. La volonté offensive de Pierre Sage avait-elle sa place au Parc des Princes alors que l'OL cherche à viser l'Europe ?

Malheureusement, la question restera en partie sans réponse car les Lyonnais se sont sabordés comme des grands. Avec deux buts concédés après seulement six minutes de jeu, difficile de voir vraiment la stratégie mise en place par le coach lyonnais pour contrer l'ogre parisien. Au lendemain de ce revers, il y a forcément la frustration de ne pas avoir pu tout voir mais aussi ce sentiment que l'équilibre lyonnais reste plus que fragile, à un mois de la finale de la Coupe de France. Entre espoirs et fatalisme sur certains points, l'OL n'a pas d'autres choix que de rebondir très rapidement avec la réception de Monaco dimanche (19h) à Décines. Un vrai match qui compte dans la course à l'Europe.