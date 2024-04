OL, PSG, Sage, Monaco… "Tant qu’il y aura des Gones" en direct

Au lendemain de la défaite contre le PSG (4-1), l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" revient à 19h sur cette rencontre. Entre tactique manquée, leçons à tirer et rebond contre Monaco, l’équipe de TKYDG ne va pas s’ennuyer.

Il y a longtemps qu’il n’avait pas été question de défaite sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". Ce lundi, Razik Brikh et Nicolas Puydebois vont pourtant bien devoir avoir un œil encore un peu plus critique qu’à l’accoutumée après le revers de l’OL au Parc des Princes contre le PSG (4-1). Ayant l’espoir de frapper un grand coup ou du moins de prouver que ce renouveau pouvait se faire contre un cador, les Lyonnais ont été ramenés à la réalité face au leader du championnat. En prenant deux buts en l’espace de six minutes, la formation rhodanienne s’est forcément tirée une balle dans le pied. Est-ce la faute de Pierre Sage avec sa tactique (trop ?) ambitieuse ou tout simplement des joueurs ? L’équipe de TKYDG en débattra ce lundi à partir de 19h dans un premier thème.

Comment vite rebondir contre Monaco ?

Toujours en lien avec cette défaite, la question sera aussi de savoir s’il faut tout jeter et tout remettre en cause après cette défaite. L’OL ne boxait pas dans la même catégorie que le PSG avant le match et c’est toujours le cas après. Cette rencontre avait avant tout la tête d’un bonus dans ce sprint final. Un point ou trois auraient forcément fait du bien au classement, mais la défaite en elle-même est logique sur le papier. Seulement, la manière peut laisser une pointe de frustration avec cette incapacité à pouvoir tenir la dragée haute aux Parisiens à cause de cette entame ratée. Le 13e revers de la saison désormais passé, il va falloir désormais rebondir et très vite avec un nouveau choc contre l’AS Monaco, dimanche (19h) au Parc OL.