OL : Malick Fofana parmi les plus précoces

Malick Fofana lors d’OL – Lille en Coupe de France (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Malick Fofana figure dans le top 100 des joueurs de moins de 20 ans ayant disputé le plus grand nombre de matchs. Et il est loin d’être à la dernière place...

Top 20. Dans le cadre de sa 461e lettre hebdomadaire, l’Observatoire du Football CIES a dévoilé les 100 joueurs au monde n’ayant pas soufflé leurs 20e bougies et ayant comptabilisé la plus grande expérience lors de la dernière année. L’Olympique lyonnais est représenté par le Belge Malick Fofana, qui se classe 20e. Le jeune attaquant de la génération 2005 cumule 2 999 minutes de temps de jeu sur la période étudiée.

Il n’est pas le seul footballeur de l’Hexagone à figurer dans le Top 20. Le Parisien Warren Zaire-Emery prend la deuxième position de cette liste en ayant joué 3 558 minutes, derrière le numéro 1 João Neves (4 905 minutes). Le Lillois Lenny Yoro se place non loin de son homologue français et se trouve en 5e position du classement (3 750 minutes disputés). Fofana doit son temps de jeu à son ancienne formation, la Gantoise, mais aussi au coach Pierre Sage qui mène une politique visant à faire jouer le plus méritant peu importe le statut ou l'âge. Il dispute à présent la plupart des matchs dans son nouveau club, mais généralement dans la peau d'un remplaçant.

Plutôt un remplaçant à l'OL

Arrivé le 10 janvier dernier pour 17 millions d’euros, il a disputé 389 minutes de jeu sous les couleurs de l’OL. En seize apparitions, il a figuré seulement cinq fois dans le 11 de départ, mais ses bonnes entrées lui ont permis de s'imposer en tant que "supersub". Souvent amené à injecter du dynamisme en fin de rencontre, Fofana avait fait la différence face au FC Nantes (victoire 3-1) en inscrivant le second but de son équipe sur l'un de ses premiers ballons.

Une bonne prestation qui lui avait offert une place de titulaire lors de la partie suivante face au Stade Brestois (4-3). Mais il n’était finalement pas parvenu à peser sur le score final. Plutôt absent dans le jeu lyonnais, Malick Fofana s’était vu remplacé par son coéquipier Ernest Nuamah à la 68ᵉ. En contrat jusqu'en juin 2028, le joueur de 19 ans aura l'occasion de s'illustrer et de se faire sa place au sein du club rhodanien dans les mois à venir.