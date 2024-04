Ligue 1 - Bilan DNCG : l'OL parmi les mauvais élèves

John Textor et Jean-Michel Aulas (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Lors de la saison 2022-2023, l'OL a perdu près de 99 millions d'euros. Un des moins bons bilans de Ligue 1 dans ce domaine.

Pour celles et ceux suivant l'actualité de l'Olympique lyonnais, ce ne sera pas un scoop. Lors de la saison 2022-2023, celle de transition entre l'ère Jean-Michel Aulas et John Textor, le club a perdu 98,9 millions d'euros. Le rapport publié mercredi par la DNCG, le gendarme financier, montre que l'OL est l'une des institutions de Ligue 1 ayant perdu le plus d'argent.

L'ensemble du championnat a un bilan déficitaire de 273 millions d'euros. Vous comprenez ainsi que l'actuel 9e de L1, mais aussi le Paris Saint-Germain (-110 millions) ont plombé les résultats de l'élite française. Or, les 18 formations concernées ont globalement fait beaucoup mieux qu'en 2021-2022, lorsque leurs comptes affichaient -582 millions d'euros (ils étaient alors 20).

Des ventes pour renflouer les caisses

Nous l'avons souligné dans cet article du 19 novembre 2023, la situation financière de l'OL était préoccupante ces derniers mois. Aujourd'hui, il s'est un peu allégé avec la cession des parts d'une partie de la section féminine à Michele Kang, mais aussi avec la vente du Seattle Reign FC. Autre action pour réduire la pression qui pesait sur ses épaules, le refinancement de la dette effectué en décembre 2023. Enfin, il est entré en négociations exclusives avec Holnest, l'entreprise de la famille Aulas, au sujet de l'Arena.

Lors du dernier communiqué du Eagle Football Group (anciennement OL Groupe) sur le contexte économique, il avait fait le point sur la période allant du 1er juillet et le 31 décembre 2023. La société avait annoncé une perte nette de 60,6 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2023-2024, et ce, malgré de gros transferts pour renflouer les caisses. Prochain inventaire cet été, après la clôture de la saison en cours.