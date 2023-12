Après avoir annoncé début novembre le lancement d’un refinancement de sa dette, l’OL Groupe a officialisé le closing de cette opération ce jeudi 7 décembre 2023. Le refinancement se fait à hauteur de 385M€ avec Goldman Sachs comme banque mandatée.

Elle avait été l’une des raisons du délai supplémentaire accordé par la DNCG à l’OL lors de son audition la semaine dernière. Dans le budget présenté, John Textor avait mis en avant le refinancement de la dette de l’OL Groupe à hauteur de 385M€. Le gendarme financier avait demandé des éléments complémentaires concernant cette opération et notamment son closing. La direction lyonnais avait accédé à ces requêtes et ce jeudi 7 décembre 2023, l’OL Groupe a officialisé la finalisation de ce refinancement dans un communiqué. "Dans le prolongement de la communication du groupe du 8 novembre dernier, OL Groupe a le plaisir d’annoncer la finalisation du refinancement de la majorité de sa dette et de celle de sa filiale Olympique Lyonnais SASU pour un montant total de 385M€".

Ce refinancement qui a été supervisé par la banque Goldman Sachs permet à l’OL Groupe de rembourser "l’encours de la dette liée à la construction du Parc OL, de sa ligne RCL (Revolving Credit Facility) et des prêts PGE contractés auprès de l’Etat au moment de la crise du COVID-19". La holding précise également que ce refinancement à hauteur de 385M€ s’articule autour de deux nouveaux financements au profit d’Olympique Lyonnais SASU. Une levée de fonds d’un montant total "de 320M€ amortissable sur 20 ans, structuré autour d’un fond commun de titrisation dédié de droit français" et d’une levée de fonds complémentaire de "65M€ à cinq ans de maturité auprès de banques étrangères de renommée internationale". Elle se divise en deux prêts de 32,5M€ dont l’un à terme à taux variable est remboursable in fine et l’autre renouvelable à taux variable.