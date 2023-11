Mardi, l’OL n’a pas vu la DNCG lui faire sauter les sanctions prises durant l’été. Le gendarme attend des éléments complémentaires, notamment sur le refinancement de la dette.

Au moment de sortir des bureaux de la Ligue, il avait fait part de sa relative confiance dans le dossier. Après l’échec des discussions durant l’été, John Textor a pourtant poursuivi sur son optimisme pour ce nouveau rendez-vous avec la DNCG. L’OL a présenté un budget avec les 94,2 M€ net de ventes réalisées cet été ainsi que la vente à venir de l’OL Reign pour un montant qui devrait être de l’ordre de 53 millions d’euros. À ces deux éléments, le club lyonnais y a attaché le récent refinancement de la dette d'OL Groupe, comme communiqué il y a quelques semaines. Ce refinancement, désormais détenu par Goldman Sachs, se chiffre à un total de 385 M€, 320 M€ pour reprendre la dette qui était auparavant détenue par treize banques, et 65 M€ de cash disponible.

Seul obstacle à la levée des sanctions ?

Plus que la vente de la franchise de NWSL, c’est bien cette nouvelle financière qui semble être au cœur du sursis accordé ou imposé par la DNCG mardi soir, quelques heures après avoir auditionné John Textor, accompagné par Thierry Sauvage et Laurent Prud’homme. Le gendarme financier du football français souhaite une confirmation de ce refinancement malgré le communiqué de l’OL annonçant un accord avec la banque. Cela ne devrait pas s’éterniser dans le temps puisque ce ne sera qu’une question de jours pour voir la délégation lyonnaise apporter ces éléments et ainsi espérer voir la DNCG lever les sanctions prises durant l’été. John Textor a d’ailleurs promis que l’OL se montrerait actif en cas de décision favorable avec une enveloppe de 50 millions d’euros pour recruter quelques joueurs. Et ainsi inverser la tendance pour réussir à se maintenir en Ligue 1.