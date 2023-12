OL - Lille : Bacha, Diani et Carpenter absentes du groupe

Pour le retour de la D1 féminine ce vendredi (21h) à Décines, Sonia Bompastor doit composer avec trois absentes supplémentaires contre Lille. Selma Bacha et Kadidiatou Diani sont revenues blessées du rassemblement des Bleues.

L’OL avait été plutôt épargné par les blessures depuis le début de la saison et Sonia Bompastor s’en était félicitée, espérant que la bonne dynamique perdure. Malheureusement, les mauvaises nouvelles s’enchaînent ces derniers jours. Mardi, Melchie Dumornay a dû subir une intervention à un ligament de la cheville suite à un coup reçu contre Montpellier et qui lui avait déjà fait manquer les deux matchs avant la trêve. Sur le flanc plusieurs semaines, l’Haïtienne est logiquement absente pour la venue de Lille, vendredi soir à Décines (21h), mais elle ne sera pas la seule à faire défaut. En plus de Delphine Cascarino, blessée de longue date, Sonia Bompastor ne pourra pas compter sur Kadidiatou Diani.

L’attaquante a ressenti une gêne musculaire lors du rassemblement des Bleues durant la trêve et avait d’ailleurs dû faire l’impasse sur le match contre le Portugal. Concernant Selma Bacha, aucune véritable indication sur les raisons de cette absence après avoir joué la seconde période avec les Bleues mardi. Mais, sur une photo prise entre anciennes Fenottes avec Jessica Silva, il était possible d’observer comme une sorte d’attelle au niveau de la cheville gauche de la latérale. Ce qui expliquerait ce forfait alors qu’un match de Ligue des champions se jouera mercredi (21h) contre Brann au Parc OL.

Les jeunes Sangaré et Swierot dans le groupe

Ayant fait un périple de l’autre côté de l’Atlantique durant la trêve et seulement de retour à Lyon ce jeudi, Lindsey Horan et Vanessa Gilles font finalement bien partie du groupe de 18 joueuses retenues par Bompastor. Au contraire d’Ellie Carpenter qui a croisé le fer par deux fois avec Gilles durant la trêve. En raison de ces absences, l’entraîneure lyonnais a donc dû aller piocher dans le groupe de la réserve et a choisi d’appeler Wassa Sangaré dans le secteur défensif et Julie Swierot pour ce qui est du secteur offensif. Cette dernière avait déjà fait partie du groupe lyonnais pour la Ligue des champions dans cette première partie de saison.

Le groupe de l'OL contre Lille : Benkarth, Endler - Gilles, Mbock, Morroni, Sangaré, Sombath, Renard - Däbritz, Damaris, Horan, Majri, Marozsan, Swierot, Van de Donk - Becho, Hegerberg, Le Sommer