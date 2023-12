La France déjà qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations, Hervé Renard n’a pas souhaité prendre de risque. Ayant ressenti une gêne musculaire, Kadidiatou Diani a quitté le rassemblement des Bleues et est rentrée à Lyon.

Treize points sur quinze possibles. Grâce à sa victoire contre l’Autriche vendredi dernier, l’équipe de France féminine a validé son ticket pour le Final Four de la Ligue des Nations en février prochain. Malgré tout, il reste encore un match aux Bleues pour terminer cette phase de poule. Ce sera ce mardi à 19h15 au Portugal pour une ultime journée. Pour ce rendez-vous qui compte pour du beurre, Hervé Renard a promis de faire tourner afin de donner du temps de jeu aux remplaçantes habituelles.

Le sélectionneur n’a de toute façon pas forcément le choix. Six joueuses sont sous le coup d’une suspension en cas de nouveau carton jaune et pourraient donc manquer la demi-finale de Ligue des Nations en février prochain. Parmi elles, trois joueuses de l’OL avec Eugénie Le Sommer, Griedge Mbock et Wendie Renard. Aucun risque ne devrait être donc pris, tout comme cela a été le cas pour Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani.

Les deux attaquantes n’ont pas fait le voyage jusqu’au Portugal et la Fenotte a déjà fait son retour à l’OL quelques jours avant la date prévue. Sortie à la pause face à l’Autriche, Diani a ressenti "une gêne musculaire à une cuisse" et le staff français n’a voulu prendre aucun risque. Face à cette absence, ainsi que celle de Katoto, l’attaquante de l’OL prêtée à Manchester United, Melvine Malard, a été appelée en renfort pour cette rencontre contre le Portugal ce mardi.