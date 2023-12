L’OL jouera avec son 3e maillot contre l’OM

A l’occasion du déplacement à Marseille, l’OL arborera son nouveau troisième maillot. Une tunique qui avait fait réagir au moment de sa fuite il y a quelques mois.

La saison avait à peine commencé et les supporters ne se doutaient pas de ce qui allait suivre. Pourtant la fuite du 3e maillot de l’OL sur le site Footy Headlines avait suscité de vives réactions. Pensant d’abord à un "fake", les Lyonnais avaient très rapidement ironisé sur le fait que cette nouvelle tunique très "clownesque" représentait à merveille le cirque qui se déroulait en interne depuis plusieurs semaines. Trois mois plus tard, le spectacle ne s’est malheureusement pas arrêté et a plongé l’OL dans les bas-fonds de la Ligue 1. Trois mois, c’est également le temps qu’aura attendu le club pour dévoiler officiellement ce troisième maillot.

Oeuvre de l’artiste Poter, le maillot "third" sera porté pour la première fois par les coéquipiers d’Alexandre Lacazette lors du déplacement à Marseille mercredi (21h). Il sera également porter quelques jours plus tard pour la réception de Toulouse au Parc OL. Les supporters lyonnais pourront voir de plus près le rendu de ce maillot "visant à capturer l’essence des clubs et la frénésie urbaine" et ainsi se faire une réelle opinion sur ce produit marketing qui est très loin des valeurs lyonnaises.