OL féminin : les internationales sur le pont avant le retour à Lyon

Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk avec les Pays-Bas contre le Portugal (Photo by Oli SCARFF / AFP).

Ce mardi marque les dernières rencontres internationales pour les joueuses de l’OL. Les retours dans le groupe se feront au compte-gouttes afin de préparer la venue de Lille, vendredi (21h).

Après dix jours à devoir compter ses joueuses sur les doigts d’une main, Sonia Bompastor va petit à petit retrouver l’ensemble de son groupe. Il faudra patienter jusqu’à jeudi pour certaines joueuses avant de retrouver l’OL, mais une grande majorité des Fenottes seront de retour à Décines dans les prochaines heures pour préparer la venue de Lille vendredi (21h) au stade Gérard Houllier. Pas la meilleure des préparations pour l’entraîneure lyonnaise, mais c’est presque devenu une habitude après chaque trêve internationale… En attendant ces retours proches, elles seront sept Lyonnaises sur le pont ce mardi, en plus des internationales françaises. Kadidiatou Diani est déjà rentrée à Lyon, tandis qu’Eugénie Le Sommer, Griedge Mbock et Wendie Renard devraient être préservées en raison d’un risque de suspension.

Une qualification à assurer pour l'Allemagne et les Pays-Bas

Pour les internationales étrangères, il y aura encore de l’enjeu en Ligue des Nations. C’est notamment le cas pour les Pays-Bas de Daniëlle van de Donk et Damaris. Battues par l’Angleterre, les Néerlandaises doivent s’imposer contre la Belgique (20h45) pour être certaines d’être qualifiées pour le Final Four, à l’instar des Bleues. De qualification à assurer, il en est également question pour Sara Däbritz avec l’Allemagne. Grâce à son succès contre le Danemark vendredi dernier, la sélection allemande a repris les rênes de son groupe à la différence de buts. Une victoire contre le pays de Galles et Däbritz rejoindrait ses coéquipières françaises de l’OL.

À ces matchs à enjeux, d’autres le seront bien moins comme le déplacement de la Norvège en Autriche. Il compte certes pour la Ligue des Nations, mais Ada Hegerberg et ses compatriotes ont comme objectif de finir deuxièmes derrière la France et éviter la descente en Ligue B en fonction du résultat du Portugal contre les Bleues. Enfin, dans la nuit de mardi à mercredi, Lindsey Horan dispute le deuxième amical contre la Chine tandis que Vanessa Gilles et Ellie Carpenter se font de nouveau face pour un Canada - Australie à Vancouver. Trois joueuses qui risquent de revenir tardivement à Lyon et qui pourraient bien être préservées contre Lille.

Australie - Carpenter

Canada vs Australie, le 06/12, à 04h00

USA - Horan

USA vs Chine, le 06/12, à 02h00

Norvège - Hegerberg

Autriche vs Norvège, le 05/12, à 19h15

Allemagne - Däbritz

Pays de Galles vs Allemagne, le 05/12, à 19h30

Pays-Bas - Damaris, van de Donk

Pays-Bas vs Belgique, le 05/12, à 20h45

Canada - Gilles