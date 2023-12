OL : Hegerberg a vu triple, carton pour Gilles et le Canada

Ada Hegerberg lors de Norvège – Irlande du Nord à l’Euro 2022 (Photo by Ben Stansall / AFP)

Vendredi, de nombreuses joueuses de l’OL étaient sur le pont avec leur sélection. Pour son retour, Ada Hegerberg a signé un triplé dans la victoire de la Norvège.

Il a fallu attendre le cinquième match pour voir la Norvège enfin gagner un match. Dans le même groupe que la France, les Norvégiennes ont sauvé l’honneur vendredi dans le froid d’Oslo face au Portugal (4-0). Une victoire nette et sans bavure qui permet à la sélection scandinave de ne plus être dernière. Ce succès, il porte en grande partie la marque d’Ada Hegerberg. Absente du dernier rassemblement d’un commun accord entre toutes les parties, l’attaquante de l’OL a parfaitement fêté son retour dans le groupe norvégien. Titulaire, elle n’a eu besoin que de trois minutes pour ouvrir son compteur. Huit lui ont suffi pour inscrire un doublé grâce à un penalty. Pour que la soirée n’en soit que plus belle, Hegerberg s’est offert un triplé à la 49e minute.

S’il n’y a pas de qualification, la Norvège peut en tout cas toujours finir deuxième. Il faudra battre l’Autriche dans quelques jours. Au rayon des autres matchs de la Ligue des Nations, l’Allemagne a repris son destin en mains. Dans le choc contre le Danemark, les coéquipières de Sara Däbritz se sont imposées (3-0) et ont surtout repris la première place à une journée de la fin. La milieu de l’OL n’a joué que la première période alors que le score était déjà de 2-0.

Les Pays-Bas ont gâché leur qualification

De qualification pour le Final 4, il en est toujours question pour les Pays-Bas, mais les Néerlandaises ont laissé passer une très belle occasion vendredi d’être déjà qualifiées. Le scénario avait pourtant été parfait à Wembley avec deux buts de Beerensteyn (12e, 35e) et une qualification qui tendait les bras aux coéquipières de Van de Donk, titulaire à Londres. Mais la machine s’est enrayée en deuxième mi-temps avec trois buts encaissés dont le dernier dans le temps additionnel et l’Angleterre s’est imposée.

Van de Donk, qui a joué 85 minutes, et Damaris, entrée à la pause, sont toujours premières, mais devront obligatoirement gagner contre la Belgique pour ne pas dépendre du résultat des Anglaises contre l’Écosse. Enfin, pour finir, le duel entre Vanessa Gilles et Ellie Carpenter n’a pas eu lieu. Le Canada s’est largement imposé (5-0) pour une revanche de la Coupe du monde, mais la latérale australienne n’est pas entrée en jeu, laissant Gilles orpheline pendant 90 minutes.