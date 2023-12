Lens pourra bien compter sur Medina contre l’OL

Facundo Medina (Lens) et Maxime Busi (Reims) (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Incertain à la veille de la rencontre contre l’OL, Facundo Medina s’est finalement bien entraîné vendredi. Le défenseur argentin fait partie du groupe lensois retenu par Franck Haise.

Les deux incertitudes qui planaient au-dessus du groupe lensois ont été levées. En conférence de presse, Franck Haise avait laissé planer un doute quant aux présences de Facundo Medina et Deiver Machado suite au match de Ligue des champions à Arsenal. L’un était en délicatesse avec un genou, l’autre avec ses adducteurs. Finalement, les deux défenseurs sud-américains seront bien de la partie avec Lens ce samedi (17h). Franck Haise a retenu un groupe de 21 joueurs pour affronter l’OL et Machado et Medina viennent bien garnir la case des défenseurs lensois disponibles.

Pour ce rendez-vous de la 14e journée de Ligue 1, en pleines festivités de la Sainte-Barbe, le RC Lens peut quasiment compter sur un groupe au complet. Jimmy Cabot est un blessé de longue date tandis qu’Elye Wahi est suspendu. En revanche, Franck Haise peut compter sur les retours de blessure d’Oscar Cortés et Morgan Guilavogui sur les postes offensifs.

Le groupe de Lens contre l'OL : Leca, Samba - Aguilar, Machado, Danso, Medina, Haïdara, Gradit, Khusanov, Frankowski - Abdul Samed, Pereira da Costa, Fulgini, Diouf, El Aynaoui, Mendy, Thomasson - Sotoca, Cortés, Saïd, Guilavogui